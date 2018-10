Estar en todos los iPhones le costará a Google US$ 9.000 millones

Google dio otro golpe de efecto. O al menos eso es lo que parece. En esta ocasión, el gigante tecnológico habría llegado a un acuerdo nada menos que con Apple para que su buscador sea el predeterminado por defecto en el navegador web Safari, presente en los dispositivos de la firma de Cupertino. Si bien la cifra del acuerdo no fue confirmada, el analista Rod Hall estimó que rondaría los u$s 9000 millones.

¿A qué se debe el interés de Google? La firma pretende que su motor de búsqueda aparezca ahora también preinstalado en la importante cuota de mercado que la "firma de la manzanita" ostenta en el mundo, porcentaje que actualmente ronda el 15%. La noticia generó revuelo en buena parte del mercado. Algunos analistas resaltaron que la noticia sorprende porque Apple ya no instala en fábrica aplicaciones como Google Maps ni YouTube, por ejemplo. En cambio, para otros especialistas, la intención de Google no representa sorpresa alguna si se tiene en cuenta que Apple representa uno de los canales más atractivos para la captación de tráfico. Al ser consultados por El Cronista, desde Google Argentina explicaron que a escala local no tienen información oficial al respecto, pero admitieron la existencia del rumor.

Por otro lado, especialistas del mercado estadounidense precisaron que esta nueva alianza entre dos gigantes del mundo tecnológico representaría un gran beneficio para ambas. En ese sentido, los analistas estiman que el 50% del tráfico de búsquedas de Google proviene justamente de dispositivos provistos con sistema operativo iOS.

Por otro lado, Apple consiguió aumentar su ingresos en lo que se refiere a sus servicios online hasta un 13% más. Esos servicios en línea tienen que ver, en buena medida, con el software que la firma comercializa mediante su tienda de apps, tanto los propios, como iCloud o Apple Music, como los de terceros, de los que obtiene una comisión.

Hall considera que, más allá de la cifra millonaria que se desembolsará en la operación, Google obtendría más dinero del que invierte, de acuerdo a una entrevista que dio en Business Insider. Hay que considerar que el dinero que Google destina en concepto de honorarios a Apple por su tráfico de búsquedas es cada vez mayor. En 2015 se filtró una cifra que rozaba los u$s 3.000 millones. Para el próximo año, los analistas estiman que Alphabet, la empresa madre del buscador, le pagará hasta u$s 12.000 millones a los de la manzanita por estas mismas búsquedas."Este número solo continuará creciendo como ya lo ha hecho", destacó Hall.

CA CARLOS ALTEA