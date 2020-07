Estalló el precio del dólar más usado para escaparle al cepo: por qué “se disparó” y cómo entrar ahora

Las nuevas restricciones a la compra de dólares, que ahora también involucra el comercio exterior y la adquisición de dólar en el mercado a las empresas, volvieron a generar polémica e incertidumbre. Ante este escenario, muchos argentinos vuelven a volcarse a las criptomonedas como una alternativa viable tanto de ahorro como de escape a ciertas regulaciones que solo afectan por el momento el dinero fiat tradicional.

Las criptomonedas son una alternativa viable porque permiten almacenar valor en un activo que está alejado de las fuertes fluctaciones devaluatorias del peso y, además, está menos regulado que la compra de divisas que tienden a sostener su valor como el dólar.

Lo que es más, la más famosa criptomoneda, Bitcoin, alcanzó los cinco dígitos el domingo, con un máximo de US$ 10.169, según los precios compilados por Bloomberg. Pronto las ganancias se desvanecieron, pero luego se volvió a recuperar y registró un avance de 1,9% a US$ 10.080. Así volvió a superar los US$ 10.000 luego de seis semanas.

Los $10.500 fue un precio que se alcanzó en febrero, antes de la caída general del mercado que generó el Coronavirus y hasta hoy, era el precio más alto que se conocía para 2020. De seguir con esta racha, Bitcoin está marcando un precio récord en lo que va de 2020. Es por esto que cada vez más argentinos se vuelcan a las criptomonedas. Evidencia de esto es el crecimiento que han tenido las compañías que en el país se dedican a comercializar estos criptoactivos.

SatoshiTango, por caso, fue una de las primeras empresas que incursionó en el mercado cripto a nivel local. Hoy hay más de 270 mil usuarios en la compañía. La empresa incluso expandió sus fronteras y hoy opera en más de 93 países en todo el mundo. Durante el último año evidenciaron un 80% el aumento en la cantidad de usuarios en Argentina, un 125% en Perú, 50% en Brasil y otro tanto en el resto de Latinoamérica lo que es fuerte evidencia del crecimiento del mercado cripto en el país al igual que en países vecinos.

Se lanzaron operaciones de envío de divisas a Venezuela y cuentan con miles de nuevos usuarios caraqueños. En Chile se registrpo un 500% de crecimiento en operaciones desde que la compañía comenzó a operar hace ya 6 años.

Por otro lado, cabe destacar, que se equilibra la proporción entre usuarios hombres y mujeres, aumentando en un 10% la cantidad de usuarias cripto. Más de un millón de operaciones con cripto se realizaron en estos 6 años en la plataforma y fueron elegidos para operar el doble de veces en el último año.

Y no son solo las empresas. Los usuarios también incrementaron drásticamente los intercambios P2P (peer-to-peer o persona a persona, que son sin intermediarios). Esa tendencia tiene a Argentina, México y Uruguay alcanzando su máximo histórico recientemente. Argentina superó su máximo volumen de intercambio de bitcoins a través de la plataforma de LocalBitcoins. Por primera vez, desde el país suramericano hubo un comercio superior a los 960.000 dólares en una sola semana, según datos de UsefulTulips.

Este avance también se vio reflejado en los exchanges tradicionales. Por ejemplo, Paxful presentó durante el último período de 7 días, intercambios por encima de los US$ 39.000. La plataforma Paxful, en efecto, llegó recientemente al país para aprovechar el boom de las criptomonedas.

Según un reciente relevamiento de otra empresa de criptomonedas, Bitso, Argentina, junto a Brasil y Colombia se encuentran entre los cinco países con más usuarios de criptomonedas a nivel mundial. América Latina experimenta desde hace algunos años un importante crecimiento en términos de adopción e infraestructura digital, y el futuro es aún mucho más prometedor. Según estos datos, la tendencia creciente en América Latina lo posiciona como un mercado importante. Según un gráfico proporcionado por Statista, el 18% de los ciudadanos de Brasil y Colombia cuentan o han usado criptomonedas. Apenas detrás se ubica Argentina con un 16% -al igual que Sudáfrica-, mientras que México y Chile acumulan un 12% y 11%, respectivamente.