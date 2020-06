Estafa piramidal: influencers promocionan celulares a $40 mil pesos

En los últimos días se dio a conocer a través de redes sociales un nuevo tipo de estafa muy similar al "telar de la abundancia". En este caso, se trata de otro negocio piramidal que usa a influencers y famosas para promocionarlo. Evangelina Anderson, Ivana Nadal, Cinthia Fernández, Lucas Spadafora y Mica Suárez promocionaron una compañía llamada “CC Móvil” que promete productos Apple a menos de 40 mil pesos.

CC Móvil vende iPhones, iPads, Airpods, Apple Watch, Play Stations, teléfonos Samsung, entre otros productos tecnológicos a precios increíbles sin embargo son un engaño. CC Móvil requiere un ingreso a una página, que compartas en tus redes la empresa y “aguardes tu turno para comprar”.

La empresa explicó al diario MDZ que cuando reciben una orden de compra “se ubica en el último puesto del grupo y el dinero recibido se suma al comprador de la primera posición”. "Una vez que el comprador número 1 completa la suma de su producto, el comprador número 2 pasa a la primera posición y así sucesivamente", sostuvieron la empresa.

De esta manera se genera un esquema piramidal o “esquema Ponzi” donde los usuarios tienen más incentivos en atraer gente al programa para obtener el producto. De esta manera cuando la base de la pirámide es demasiado grande porque cada nuevo ingreso a su vez genera otros nuevos ingresos al programa, la cadena "se rompe" y el 99% de los participantes queda fuera del esquema de ganancias.

Si hay tres personas adelante tuyo, tenés que incentivar a otras tres personas para obtener los productos y así sucesivamente. Uno de los requisitos de CC Móvil es “subir al siguiente nivel” y hay personas a la espera de quien está en el nivel superior para ocupar su lugar. Una vez que ha invitado a la cantidad de personas necesarias, podrá acceder al producto a un precio “increíble”.

¿Cuál es el truco? Todo el tiempo hacen falta nuevos “socios” para no quedar del lado de los estafados. Así, cada vez que uno sube de nivel, otras personas quedan “boyando” a la espera de subir ellas mismas al máximo nivel.

Cómo comenzaron las estafas piramidales

La estafa piramidal o “esquema de Ponzi” fue creada en 1903 por un inmigrante italiano y es catalogada como “la peor estafa financiera de la historia”. Carlo Ponzi fundó una empresa en 1919 y se dedicó a buscar clientes para que inviertan en estos cupones a quienes les aseguraba que el ciclo completo duraba unos 45 días. Ponzi cumplía fielmente con su promesa y se ganó la confianza de los inversores. Llegó a manejar US$ 250.000 por día.

En un momento se empezaron a retrasar los pagos a lo que Ponzi calmó rápidamente con un adelanto de US$ 2 millones. Meses más tarde, confesó que no podía enfrentar la deuda de US$ 7 millones que tenía con sus acreedores y se cree que llegó a tener entre US$ 15 y US$ 20 millones (a día de hoy, serían alrededor de US$ 250 millones).

Ponzi terminó en la carcel en reiteradas ocasiones por intentar replicar la estafa, hasta que finalmente fue exiliado a Italia. Su vida terminó en Brasil donde murió en la pobreza a los 60 años.