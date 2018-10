Está promo te deja cargar tu SUBE, celular o TV prepaga y te devuelve $100

El sistema Todo Pago, de la empresa Prisma –que tiene hasta fin de año para vender al menos el 51% de sus negocios Visa y Banelco- ofrece solo por hoy una promoción para aquellos usuarios que utilicen su App de tipo Billetera virtual: devuelve $100 por cargar la tarjeta SUBE, recargar crédito a la línea de telefonía móvil o al sistema prepago de televisión satelital DirecTV.

Todo Pago es una plataforma que permite cobrar ventas online con tarjeta de crédito y débito (en cuotas, en el caso de la primera). Para utilizarlo, el usuario debe crear una cuenta en el sistema, que ofrece una versión web y otra móvil, y luego cargar sus medios de pago siguiendo los pasos que solicita el sistema.

Luego hay que ingresar a la App Todo Pago-PEI (que permite agregar la validación con huella dactilar que incluyen los celulares más modernos), y elegir la opción Recargas. Lo que sigue es elegir lo que se quiere recargar, el medio de pago a utilizar, definir el importe y darle OK.

De acuerdo a la “letra chica”, la promoción es exclusiva para las tarjetas de débito y el monto máximo del reintegro es de $100. Si el usuario carga menos de eso, le reintegrarán el importe que recargó (por ejemplo, $50). Un detalle adicional a tener en cuenta: el reintegro se acreditará “dentro de los 28 días hábiles de terminada la promoción en su cuenta virtual Todo Pago”. Luego, ese importe podrá usarse desde allí o ser pasado a la cuenta bancaria hasta el 31 de octubre de 2019.

Cómo cargar los medios de pago

Para cargar la tarjeta de débito y aprovechar esta promo, el usuario primero tiene que cargar su cuenta bancaria desde la opción “Datos bancarios”. El sistema le va a pedir el CUIL y el CBU o alias de la cuenta bancaria. Y luego, ir a la opción “Billetera”, hacer clic en el ícono “+” (ubicado arriba a la derecha en la pantalla del celular), y finalmente cargar los datos de la tarjeta.

En el caso de la tarjeta de crédito (que no sirve para esta promoción pero conviene cargar para aprovechar otras promos –o utilizar el servicio de pago-), no hay que cargar la cuenta del banco. Los pasos a seguir son los mismos que con la tarjeta de débito pero luego hay que aguardar que Todo Pago cargue un pequeño gasto (que no suele superar los $5) en la tarjeta para validar la misma. Una vez que ese importe aparezca en el resumen (que puede verificarse online en todas las tarjetas), se carga el dato en la App o plataforma web y la tarjeta quedará habilitada. Este paso puede parecer molesto pero es útil para evitar fraudes y dolores de cabeza.