Esta plataforma resuelve todos los problemas para ganar plata con un hotel

La tecnología atraviesa actualmente cualquier negocio, rubro y sector. Aquellos locales que se niegan a su inclusión, por no aceptarlo, se autogeneran problemas impensados años atrás de gestión y practicidad.

La firma AADESA, con más de 10 años de trayectoria, desarrolló una plataforma como servicio (PaaS, por su sigla en inglés) llamada AADESA Franchise Platform dedicada a la gestión y operación de hoteles.

“AADESA es una empresa dedicada desde siempre a la gestión, operación de hoteles y franquicias de forma tradicional”, detalló Carlos Mendive, CEO de AADESA Franchise Platform, en diálogo con Infotechnology.com.

Actualmente, la firma posee más de 20 hoteles, en los cuáles realiza un gerenciamiento. De todos modos, el grado de gerenciamiento puede ser personalizado.

“Por ejemplo, vienen los dueños y se le ofrece un gerenciamiento al 100% que incluye todo lo comercial y operativo. La otra posibilidad es ofrecerle simplemente un softbrand, que es una franquicia dedicada a lo comercial y de la operatoria de la entidad se encarga el dueño y la gente que él elija o contrate”, puntualizó.

Para poder expandir este servicio de softbrand, AADESA decidió crear hace dos años y medio una plataforma para ofrecerlo a nivel regional.

“Como empezaron a entrar muchos hoteles al sistema, se decidió crear una plataforma digital para otorgarle una ‘espalda’ a este negocio. De esa manera, pudimos empezar a ofrecerlo en toda la región, de México hacia abajo, por así decirlo”, precisó.

Mediante la plataforma de AADESA cualquier propietario de un hotel independiente puede crear en pocos pasos su legajo digital o solicitud en www.aafranchiseplatform.com para registrarse. Para generar la solicitud, el interesado deberá completar sus datos como solicitante y unos pocos datos como el nombre del hotel, cantidad de habitaciones, y cantidad de estrellas, entre otros.

“Recibirá una propuesta de softbrand. Si la acepta deberá completar todo vía online y ahí comienza la capacitación para empezar a contar con su franquicia online”, detalló.

El servicio surgió como respuesta a hoteles pequeños y medianos que al momento de arribar a AADESA no tenían lugar a partir de sus tamaños y el costo de las propuestas de servicios existentes.

Actualmente, el servicio de softbrand es acorde a los costos de un hotel que posee entre 20 o 35 habitaciones o, incluso, menos.

“Para que esos hoteles puedan pertenecer a esa cadena, ahora la barrera es baja y los requisitos son mínimos, porque ofrecemos soluciones de acuerdo a la situación actual de cada hotel”, precisó.

Según Mendive, el servicio de sofbrand comenzó a funcionar a mitad de marzo pasado y ya varios hoteles decidieron sumarse y adoptar el servicio de softbrand. “Tenemos confianza en el proyecto y creemos que este año creceremos un 50% al poder sumar hoteles de distintos puntos de Latinoamérica”, pronosticó.

Los planes de AADESA se sustentan en tres pilares

“Tenemos una marca para cada tipo de hotel. Por ejemplo, la marca Hoteles Don es para hoteles boutique; los hoteles CIAN para aquellos de mayor tamaño o del sector corporativo; los CH son apartamentos para largas estadías; mientras que los MyHotel son aquellos hoteles urbanos económicos y están dirigidos a un público joven”, detalló.

Próximamente, la firma lanzará marcas para cabañas y otra destinada a posadas y hosterías.

Por otro lado, Mendive detalló que los planes se dividen en distintos servicios.

El plan tiene una herramienta all in one: brinda una marca y se le suman herramientas. “Ejemplos de herramientas es, por ejemplo, un integral PNS -sistema donde los usuarios se registran, hacen el check in, el check out, o las reservas-; motor de reservas online para páginas web; una página que se le otorga para dispositivos móviles; y un channel manager –que le brinda la posibilidad al hotel de sumarse a sitios como Booking o Despegar fácilmente”, detalló.

El ejecutivo explicó que el tercer pilar es el “Know-how de AADESA" integrado por Cartelería; un manual de marca, y un manual de operaciones” que se otorgan a los clientes.

También existen servicios opcionales como marketing online (para que el hotel tercerice ese área), gestión de tarifas (un equipo de AADESA las elabora de acuerdo a la competencia y época del año), y un equipo de venta para agencias y empresas. De todos modos, cada paquete puede ser personalizado de acuerdo a la necesidad de cada compañía.

El servicio de softbrand funciona sobre un código propio para poder gestionar a todos los hoteles de una forma remota.

“De todos modos, las herramientas no fueron desarrolladas por AADESA, sino que son propiedades de partners que nosotros, tras llegar a un acuerdo con ellos, utilizamos para los hoteles propios y además podemos comercializar en paquetes de forma online”, detalló Mendive.

El ejecutivo resaltó los resultados inmediatos que alcanzaron los hoteles que se sumaron a la propuesta de softbrand.

“En pocas semanas, todos los hoteles pasaron de tener resultados negativos a positivos. La mejora en tarifas se incrementó en promedio un 20% y la ocupación creció hasta un 50%. Así, hoteles que quizá tenían una ocupación del 40% pasaron a tener una de 60%”, aseveró.

¿Cómo son los costos?

Existen tres tipos de planes: básico, intermedio y full. Todos duran un año y se renuevan de forma automática.

El Plan básico posee dos costos. Por un lado, el costo de Set up (configuración y capacitación) que se paga al inicio del contrato y tiene 30 días de configuración. El valor alcanza los U$S 399 precio de lista. No obstante, el más importante es el costo mensual que, en este caso, alcanza al 3% de las ventas de alojamiento mensuales. En ese sentido, los ingresos por ventas en el restaurante, por ejemplo, no están alcanzados. El plan incluye el sistema de reservas e inventario.

El Plan intermedio funciona para las marcas MyHotel y CH. Además del costo de set-up, el valor mensual alcanza al 4% de las ventas por alojamiento. A este plan se le suma el sistema operativo del hotel, sistema de reputación, manual de marca, y un comparador de tarifas.

Por último, el Plan Full (gold) incluye a las marcas DON y CIAN. Este plan incluye todo los servicios antes mencionados más un programa de “Lealtad Regional” que permite el ingreso en un portfolio en los Estados Unidos, Colombia y la Argentina.

“Este plan vuelve más atractivo al hotel. Se agrega un call center en tres idiomas -portugués, inglés y castellano- que recibe unas 3.500 llamadas al mes, y un código de distribución global para que pueda ser contratado globalmente”.

En este plan, la cuota alcanza mensualmente el 5% sobre las ventas por alojamiento.

Por último, Mendive diferenció al sistema de franquicia softbran respecto al de una franquicia tradicional. “Las franquicias tradicionales alcanzan una cuota mensual que ronda el 15% de las ventas por alojamiento, aunque puede ser más menos. Si bien también depende todo del tipo de franquicia, el costo es muy superior al sistema de softbrand que ofrecemos”, completó.

CA CARLOS ALTEA