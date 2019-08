Esta firma de lencería paga mejor que Galperin y se mudó a Córdoba para ahorrar

En cualquier área o sector, buena parte de los empresarios del mundo destacan la calidad, capacidad y capital humano argentino. La empresa estadounidense de e-commerce ThirdLove, encargada de confeccionar ropa interior femenina, no fue la excepción y decidió construir su Centro de Ingeniería en Córdoba.

Valuada en más de US$ 750 millones, ThirdLove le adjudicó a los ingenieros cordobeses el control absoluto del único canal de ventas de la compañía. No obstante, los proyectos a mediano y largo plazo son ambiciosos: prevee crecer en 20 posiciones en Córdoba y potenciar la marca en diferentes países del mundo.

Fundada en 2013 en San Francisco (Estados Unidos) por Heidi Zak y Dave Spector, la compañía vende sus productos principalmente en los Estados Unidos y algunos países de Europa. ¿Y en la Argentina? Aún no, pero espera poder empezar a comercializar sus productos en el transcurso de los próximos meses.

Emanuel Pérez, director de Ingeniería y administrador de ThirdLove Argentina SAS, dialogó con Infotechnology y detalló cómo fueron los inicios en el país, cómo es su presente, y adelantó cuáles serán los próximos objetivos.

“La llegada a Córdoba fue a través mío, a partir de un contacto que hice. Luego de realizar algunas pruebas durante algún tiempo. En junio pasado, la compañía se constituyó como tal y todas las personas que venían trabajando en una especie de proyecto freelance, pasaron a ser empleados de ThirdLove”, detalló Pérez.

El directivo local precisó que la empresa “crece a grandes pasos” y confirmó que "son muy ambiciosos" los planes de expansión.

ThirdLove fue constituida hace unos seis años en los Estados Unidos y ya posee más de 375 empleados en total.

Entre 30% y 40% del total de la plantilla se dedica a la atención del cliente y se encarga de responder preguntas y agilizar los trámites por si surge algún tipo de devolución.

La firma quiere establecer un centro in house de atención al cliente (call center bilingüe) para extender las capacidades del centro de atención al cliente de los Estados Unidos.

“La idea es traer parte de esa área a la Argentina. En las próximas semanas es factible que enviemos a algunas personas para capacitarse. La idea es crear un call center en Córdoba. En principio, trabajarían entre 10 y 15 personas. No obstante, la idea es luego incrementar esa cifra hasta los 70 u 80 empleados”, detalló Pérez.

En el Centro de Ingeniería creado en Córdoba trabajan actualmente unas 42 personas. No obstante, muy posiblemente antes de fines de año se sumen entre 8 y 10 profesionales más. “La idea es también ir creciendo e incorporar otras áreas que ahora están brindando sus servicios afuera”, añadió.

Por el momento, los productos de ThirdLove se pueden comprar principalmente en los Estados Unidos, Canadá, México, y otros países de Europa.

“Argentina aún no tiene esa posibilidad. Pero la idea es incluirla. ThirdLove recién después de 6 años abrió su primera tienda física en Nueva York. La firma quiere que la marca tenga mayor presencia. Quiere diversificarse en más países. Para llegar a la Argentina primero debemos internacionalizar aún más el sitio y armar convenios con empresas de logística. Es muy factible que lo consigamos para 2020 o comienzos de 2021”, adelantó.

El año pasado, ThirdLove facturó a nivel global unos US$ 150 millones y estima que esa cifra se incrementaría hasta un 20% para fines de 2019. Para implementar el desarrollo del Centro de Ingeniería en Córdoba, la compañía desembolsó unos US$ 500 mil.

Desde los comienzos, la aspiración de ThirdLove fue crear un equipo con los mejores talentos de la industria, por lo cual estableció un proceso de selección riguroso y selectivo que le permitió captar a algunos de los líderes de las empresas de software más importantes del mercado como MercadoLibre, Olapic, McAfee, Santex y varios freelancers.

“La mayor inversión en la Argentina es en salarios. Los sueldos de Ingeniería en la Argentina son realmente muy competitivos. Aún así, ThirdLove paga los mejores sueldos. Es decir, superan a los que ofrece Mercado Libre, Globant e Intel, por ejemplo”, resaltó Pérez.

La empresa comercializa distintos productos de lencería pero su gran diferencial es su amplio catálogo de corpiños. En total, posee 78 talles diferentes, cifra que la transforma en el fabricante que mayor diversidad de talles ofrece en la actualidad.

Más de 12 millones de usuarios utilizaron Fit Finder, un cuestionario que demanda 60 segundos para completar. Consiste en una serie de preguntas dinámicas, cuyas respuestas alimentan algoritmos de machine learning que analizan los datos y sugieren el corpiño adecuado.

Los algoritmos fueron creados mediante la colaboración de los equipos de ingeniería de datos y de científicos de datos de la empresa.

Si bien su producto estrella son los corpiños, que cuestan alrededor de US$ 68-, también comercializan bombachas y camisones.

El crecimiento de ThirdLove es tan impactante que, incluso, antes de fines de año habrá una mudanza. “Hoy estamos en unas oficinas de 200 m2 cuadrados. Pero ya firmamos un convenio de alquiler con GNI, una desarrolladora de productos inmobiliarios cordobesa, y nos vamos a ir a unas oficinas de casi 1000 m2 para hospedar a su equipo de ingeniería”, remarcó.

ThirdLove tiene actualmente tiene 375 empleados distribuidos en tres oficinas: en las ciudades norteamericanas de San Francisco y Chico, y en la ciudad de Córdoba, donde trabajan 42 personas.

Durante la última ronda de inversión realizada en febrero la compañía recaudó US$ 55 millones en una serie B, lo que catapultó su valuación a US$ 750 millones. En esa operación participaron inversores del mundo del retail, pero también inversores del rubro tecnológico. De esa forma, el fondeo total de la empresa -contando los 55 millones de la última ronda- fue de US$ 68 millones.

Pero ThirdLove va por más: su proyecto más ambicioso es convertirse en un unicornio tecnológico, tras conseguir ser valuada en más de US$ 1.000 millones. ¿Lo conseguirá?