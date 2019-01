Espert, la "máquina de verdades": el video de 2001 donde es el mismo de siempre

"Hay está en juego el futuro del crecimiento de la Argentina. Si se insiste con el modelo del déficit fiscal, de emitir terceras monedas o cerrar la economía, eso no le conviene a los argentinos. El país que conviene a los argentinos es una economía abierta, que compita con el resto del mundo y no solo con Brasil".

Así reza el nuevo video que se viralizó donde, el ahora candidato a presidente de la Nación; José Luis Espert expresaba sus opiniones casi sin matices respecto a la economía Argentina. Muchos encontraron que casi no hay diferencias con las propuestas actuales del economista. Muchos lo tildaron de ser el único "coherente" y que puede "resistir un archivo".

La frase es de hace 18 años sentado en la mesa de Mirtha Legrand, en el país que amenazaba con ingresar al default y que adelantaba el final de un ciclo. Esto lo hacía el 7 de noviembre de 2001.

"En esencia, la cultura económica de la Argentina es facilista, prebendista. No nos gusta con competir, enseguida queremos que nos protejan. Esa cultura no es aconsejable para un país emergente". ¿Eso es de ahora? No, también de "aquel" país. De la Argentina que solo parece haber perdido algo de pelo, pero no las mañas.