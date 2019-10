Espert, a los gritos, retó a sus fans: les dijo que "les falta calle" y se hizo viral

El economista y ahora candidato José Luis Espert estuvo recientemente en Rosario donde se dirigió directamente a sus fanáticos, en la manera que lo caracteriza.

En el mismo se ve a un Espert retando a sus militantes libertarios, demandando más actividad de base en las calles y menos "selfie". "El profe puso la bandera para 2023, pero para eso se necesita más laburo, menos selfie, menos foto y más laburo en la calle", expresó en un video que se filtró por redes. Espert habló de sus alianzas políticas y pidió que "no lo jodan por la fotito con Insfrán, con Larreta" porque sus ideas "no cambiaron".

"Hay que recorrer las casas, entregar la boleta, fiscalizar. Laburen", alentó Espert a sus militantes.

A continuación, Espert habló del rol que cumplen las fundaciones y think tanks de orientación libertaria. "Hacer política es eso [en referencia a las fotografías] sino armen la fundación libertaria y no hablan con nadie, no se ensucian con nadie. Pero son una fundación, no un partido político que quiere cambiar el país", arengó el líder. Espert luego informó que casi todos los partidos de esta orientación política son en realidad fundaciones y que el único partido real es el de Córdoba.

"De 24 supuestos partidos libertarios el único es el de Córdoba. Les voy a decir lo siguiente, es más, el partido libertario a mi me cagó. Me prometieron que a esta altura iban a ser partido nacional y 10 meses después hay un solo partido como en aquel momento", dijo Espert. "No hay Espert presidente en 2023 sin que ustedes sean partido nacional", agregó.

"Van a tener que hablar con peronistas, con kirchneristas.. y yo, que me junto en la mugre a veces, lo van a tener que hacer ustedes también. Así se juntan voluntades, se logran afiliaciones y así se hace política. Sino sean de por vida la fundación libertaria. Pero si quieren cambiar el país en serio tiene que hacerse partido", afirmó Espert.

"Si no se quieren prostituir un poco no hagan política", dijo tajante Espert.

"Viva la libertad", gritó Espert antes de cerrar.