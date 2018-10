Esconder tu foto de WhatsApp podría ahorrarle a tus amigos miles de pesos

Esconder tu foto de perfil de WhatsApp podría ser la mejor medida para prevenir que estafen a tus contactos. Hoy, crear un perfil falso es más fácil que nunca, pero evitarlo es posible.

A medida que más actividades pasan por lo digital, las estafas virtuales se vuelven cada vez más frecuentes. Pero la mayoría de los casos no involucra a hackers con sofisticadas herramientas explotando vulnerabilidades en los sistemas de las distintas redes sociales, sino a simples engañadores que usan prácticas de ingeniería social para vivir de los incautos.

“No hables con extraños”, suelen decirle los padres a sus hijos desde que son chicos, pero pocos aconsejan “verificá que el perfil de tu amigo sea real”. Para crear una cuenta falsa no hace falta mucho: un par de fotos de perfil, alguna con amigos, algunas publicaciones casuales y un par de amigos ─que pueden o no ser falsos─. La práctica es cada vez más común porque las personas no dudan de las personas que conocen, y su efectividad provocó que aumenten los casos de “robo de identidad”.

La foto de perfil es un componente clave. Es por esto que esconder la foto de perfil de WhatsApp, una de las redes sociales más públicas que tiene Facebook, puede frustrar a más de un estafador. El mensajero ofrece varias opciones para mantener el anonimato, ya sea hacia quienes están en la lista de contacto como aquellas personas que de alguna forma consiguieron el número de teléfono.

Desde el menú de WhatsApp, dentro Ajustes, dentro del apartado Privacidad de la sección Cuenta hay una opción para elegir a quién se muestra. Es posible seleccionar a todos, a nadie o solo a los contactos de la agenda.

También es posible ocultarle la foto a un contacto específico. Para esto hay que ir a la opción Mis contactos dentro de la configuración de la foto de perfil y eliminar a la persona en cuestión.