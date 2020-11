Es viral: desde Moscú, este periodista británico hizo la mejor versión del "himno" de Rodrigo a Maradona

La muerte de Diego Armando Maradona generó una sentida respuesta desde los rincones más alejados del planeta. Incluso sus rivales, como la cuenta oficial de la selección inglesa, le dedicó un homenaje.

Unforgettable.



Farewell, Diego. A legend of our game. pic.twitter.com/iIXGLEf7B1 — England (@England) November 25, 2020

Pero no fue el único tributo que llegó desde las islas británicas. El periodista Steve Rosenberg, corresponsal de la BBC en Moscú desde hace 30 años, grabó una versión en piano de una de las canciones más conocidas que algún artista popular le haya dedicado a Diego: "La mano de Dios", el cuarteto del cordobes Rodrigo Bueno (este 2020 se cumplieron 20 años desde su muerte en un accidente de tránsito).

Esta versión de la conocida canción, que Ronsenberg publicó en la red social Twitter, se hizó viral rapidámente: al momento tiene más de 7.000 "Me gusta" y fue retuiteado en 1.800 oportunidades.

Rosenberg cuenta, en una entrevista por escrito que mantuvo con este medio, que Maradona fue simplemente uno de los mejores jugadores de fútbol que vio jugar. "Obviamente el gol de la 'Mano de Dios' contra Inglaterra en 1986 fue doloroso de ver para todos los fanáticos del fútbol inglés, yo incluido. Pero el segundo gol de Maradona en ese partido fue absolutamente impresionante y demostró lo talentoso que era", aclara.

Cuando se enteró del fallecimiento del astro del fútbol mundial, sintió que había llegado "el fin de una era" y quiso marcar eso a través de la música. "Este año perdimos a grandes estrellas que formaron parte de mi infancia, como Sean Connery y Diana Rigg, y también publicó tributos musicales dedicados a ellos. Había oído que había una canción llamada 'La mano de Dios', pero nunca la había escuchado. Así que anoche la escuché en YouTube y me pareció absolutamente brillante: la melodía y la letra (que leí en inglés), parecían resumir perfectamente la vida de Maradona. Para el homenaje, ralenticé la pieza y traté de interpretarla con toda la emoción que sentía en ese momento", cuenta.

Respecto a sus habilidades como pianista, recuerdo que comenzó a aprender cuando tenía seis años pero con el advenimiento de la pandemia empezó a tocar más seguido. "La música me ayuda a atravesar la locura de este mundo pandémico, y también a mantener una conexión con mi propio país. Recientemente falleció uno de los comediantes más famosos de Gran Bretaña -Bobby Ball, que formaba parte de un acto doble llamado Cannon and Ball, que me encantaba ver en la televisión en los años 80-. Le hice un homenaje musical y por la repercusión que tuvo su familia me contactó y preguntó si podían tocar la pieza en su funeral. Me sentí conmovido y honrado y de alguna manera me hizo sentir conectado con la cuarentena en Gran Bretaña".

Rosenberg está en Rusia, como corresponsal de la BBC, desde hace 30 años. Estudió ruso en la universidad y siempre quiso trabajar en la cadena estatal británica. "Tuve la suerte de poder combinar las dos cosas. Todavía encuentro este país fascinante", comenta. "Estoy muy conmovido por algunos de los comentarios que la gente ha estado publicando en Twitter sobre mi homenaje a Maradona", cierra

SD Sebastián De Toma