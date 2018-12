Es oficial: ya podes comprar afuera y pasar la Aduana sin declarar

La AFIP oficializó hoy el aumento en la franquicia individual para viajeros que traigan productos del exterior sin obligación de pagar impuestos adicionales, que pasó de u$s 300 a u$s 500 por persona.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) oficializó hoy el aumento en la franquicia individual para viajeros que traigan productos del exterior sin obligación de pagar impuestos adicionales, que pasó de u$s 300 a u$s 500 por persona.

La medida había sido anticipada a comienzos de noviembre, pero se formalizó hoy a través de la resolución general 4361 del organismo publicada en el Boletín Oficial. Esto se suma a la decisión que la AFIP tomó en septiembre pasado, que permite a cada viajero ingresar con un celular o una computadora portátil (laptop) sin necesidad de realizar una declaración.

La suba de la franquicia a u$s 500 será para los viajeros que regresen a la Argentina por vía aérea o marítima, mientras para aquellos que vuelvan al país por vía terrestre o fluvial, el límite se incrementó de u$s 150 a u$s 300.

Superados esos topes, el ingreso de mercaderías por particulares quedará sujeto al pago de un único tributo con alícuota del 50%.

Para quienes superen la franquicia vigente y deban abonar el tributo correspondiente por ello, la resolución también modificó el procedimiento de Declaración de Aduanas en el Régimen de Equipaje y los formularios a utilizar.

Ahora esa declaración deberá hacerse mediante la confección del formulario digital de reporte del equipaje de entrada, el cual estará disponible en el sitio web del organismo, en las aplicaciones para dispositivos móviles y en las terminales de autogestión.

Mediante la app “Viajeros” se podrán declarar las compras en el exterior sin hacer colas en las aduanas de los puertos y aeropuertos. De este modo, quienes tengan mercadería para declarar como importaciones que los acompañan con el equipaje, podrán rellenar los formularios en el mismo avión, aunque estén trabajando sin línea, y enviarlos cuando lleguen al aeropuerto.

Según la Resolución, la declaración también aplica para quienes trasladen mercaderías reguladas por el Senasa o ingresen dinero en efectivo en moneda extranjera o nacional por u$s 10.000 o más.

La franquicia de u$s 300 por persona regía desde 1994, y el aumento ahora dispuesto corresponde al incremento de la inflación que incidió sobre la moneda estadounidense durante los últimos 24 años.

La AFIP justificó el cambio “a efectos de facilitar los procesos de gestión mejorando la calidad de atención y de control de los pasajeros, en consonancia con el avance tecnológico actual y las prácticas de globalización y digitalización, en donde los particulares interactúan directamente con los distintos sistemas informáticos autorizados por el servicio aduanero”.

