Es la inversión "fetiche" de los argentinos para ganarle a la inflación pero este gurú de Wall Street dice que no sirve

El fanático inversor del oro Peter Schiff está alentando a los inversores en criptomonedas a vender sus bitcoin ahora después de que el precio no se apreció luego de un recorte de la tasa de emergencia por parte de la Reserva Federal. Schiff, quien se ha convertido en un crítico habitual de bitcoin y criptoactivos, publicó un tweet criticando la falta de respuesta de BTC a la Reserva Federal que redujo las tasas de interés en un 0,50%. El economista señaló que Bitcoin no aprovechó la volatilidad actual en el mercado de valores y bonos, a pesar de ser aclamado como un activo seguro.

If @Bitcoin can't rally with an emergency 50 basis point rate cut, plus all of the recent stock, bond, currency and gold market volatility, under what circumstances will it rally? If Bitcoin won't go up, why own it? The answer to that question is "sell." Look out below!