En un cacerolazo contra Cristina un cómico K les tiró agua helada para "hacer patria"

El humorista Martín Rechimuzzi fue el blanco de todas las criticas en redes luego de filmarse en las últimas horas cometiendo una humorada de muy mal gusto, al lanzarle un balde de agua helada a vecinos de su edificio que protestaban la suspensión del juicio a la ex-Presidenta Cristina Kirchner.

En este contexto, Rechimuzzi se filmó expresando, balde de agua fría en mano, que "un poquitito de justicia para los caceroleros. Somos los herederos del 25 de Mayo", en una confusa referencia al mito de las mujeres que, desde su balcón, arrojaban aceite caliente a la calle para repeler las invasiones inglesas. Se estima que el hecho ocurrió en el edificio donde vive el cómico, en la localidad de Caseros.

En un video posterior, el humorista es confrontado por vecinos que, un rato más tarde, lo fueron a buscar a su departamento. Al ser increpado, Rechimuzzi se hace el desentendido y, lejos de hacerse cargo de la situación, le dice a los vecinos que arrojó el agua porque con tanto ruido, no lo estaban dejando dormir.

El impacto en redes fue inmediato. El video se subió en el día de ayer a las 2:00 AM y recibió casi 3 mil "Me gusta" y se compartió más de 500 veces. Las reacciones sin embargo, no fueron las más amables con quien encarna la piel de Randall Lopéz.

Incluso sus seguidores afínes al kirchnerismo lo criticaron, por lo que la broma no gusto a nadie.

Otros usuarios, sin defenderlo, se limitaron a remarcar que el hecho no era de mucha gravedad.