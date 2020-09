En total, solo quedan 2.5 millones de Bitcoin por minar: como entrar al negocio del siglo

Cada vez más argentinos se están volcando al mundo de las criptomonedas, tanto como ahorro como para proteger sus valores y alejarse de monedas volátiles como el peso. De hecho, según una reciente encuesta, un 73,4% de los argentinos prefiere usar a las criptomonedas por encima del dólar, el euro y el peso argentino al momento de proteger su patrimonio y ahorrar.

Pero no todo es tan sencillo, si bien el ecosistema Bitcoin ha mejorado mucho en los últimos años en lo que refiere a usabilidad y facilidades, comenzar a ahorrar en bitcoins u otras criptomonedas no es tan sencillo. Según ChartBTC, restan 21 millones de Bitcoin por emitir y quedan menos de 2.5 millones de BTC por ser minados. Actualmente hay 18.5 millones de BTC en circulación. La criptomoneda alcanzó un nuevo récord histórico en su tasa de hash, superando el nivel de los 150 EH/s por primera vez. La tasa de 150 EH por segundo corresponde a la velocidad de la red y a la cantidad de transacciones, precisamente. Por lo general, se utiliza para hablar de minado.

ChartBTC prevé que la mitad de los 2.5 millones de BTC restantes podrían minarse en los próximos cuatro años. Desde el bloque en 2009, la red Bitcoin sufrió tres halvings. En 2019, un año antes del Halving, la cotización de Bitcoin alcanzó los US$ 10,000 en el segundo semestre de 2019. Independientemente del consenso de este debate, el informe afirma que, en el panorama general, en el mercado actual, "es un buen momento para comprar Bitcoin".

Con el precio actualmente por encima de US$ 11,000, la trayectoria del Halving de mayo pasado colocaría el precio de Bitcoin en el máximo mencionado de US$ 41,000 para fin de año, US$ 100,000 para abril de 2021 y US$ 387,000 para mayo de 2021. Incluso en el extremo inferior del espectro, afirma el informe.

Los próximos tres millones disponibles serán progresivamente más lentos para minar como resultado de las reducciones a la mitad que se producen cada 210,000 bloques, un evento que ocurre cada cuatro años aproximadamente y que reduce el nuevo suministro de bitcoin en un 50 por ciento. Con estos números, algunos perfectamente coinciden a través de una simple matemática que el último Bitcoin será extraído en el año 2140.

Son muchos los inversores alrededor del mundo que están eligiendo divisas digitales como el activo para posicionarse y pasar la crisis actual. Sin embargo, cabe destacar que los movimientos de las criptomonedas también son bruscos -si bien en el largo plazo parece que las más fuertes como Bitcoin tienden al alza.