En plena crisis, este gigante mendocino busca llenar 400 puestos: qué buscan y de cuánto son los jugosos sueldos

Eventbrite se expande y suma alrededor de 400 personas: por qué solo buscan personal IT.

Eventbrite, la plataforma de venta de entradas en la que cualquier organizador o productor puede poner a la venta él mismo entradas o inscripciones de eventos, sumarán alrededor de 400 contrataciones en un menos de 5 años en Mendoza. El polo económico de la provincia está en expansión y Eventbrite, uno de los gigantes, acompaña el crecimiento: alquilaron un predio en la zona industrial del carril Rodríguez Peña.

Eventbrite, la compañía de venta de entradas y gestora de eventos a nivel internacional, opera en Godoy Cruz. En el lugar, trabajan 160 empleados en áreas clave como ingeniería, productos y diseño.

“Estamos enfocados en darle robustez a nuestra plataforma. Nuestra oficina tiene hoy una capacidad máxima de 180 personas y en el nuevo lugar tendremos espacio para 400”, señaló Juan Pablos Cerva Fris, gerente de RR.HH.

La plataforma está buscando perfiles IT para contratar: “Queremos seguir contratando gente en Mendoza en el área de tecnología”, aseguró el gerente.

Expansión del polo tecnológico en Mendoza: por qué es necesario que las empresas amplíen su personal IT

La respuesta la da Pablo Mampel en una entrevista con Infotechnology, marketing Manager en Eventbrite, una plataforma para que cualquier organizador o productor pueda poner a la venta él mismo las entradas o inscripciones de los eventos que realiza: “Tener datos 100% reales sobre el comportamiento, las preferencias y el momento de consumo de las personas. En nuestra plataforma, a partir de las compras históricas de tickets, las páginas visitadas, la interacción con la web de cada evento (me gusta, likes, follows) lo que hacemos es ofrecerle a las personas nuevos eventos a los cuales asistir, cruzamos datos para saber si es más efectivo notificarle en el celular, enviarle un mail, una invitación personalizada o mostrarle que otras personas o amigos irán al evento. El momento del día en que disparamos esa acción también es clave, el objetivo no es solo acercar información interesante sino también en el momento adecuado para que le preste la atención que queremos. Personalizar el ‘producto‘, mostrarlo en el canal y momento correcto para que se concrete la venta".

Pablo Mampel, marketing Manager en Eventbrite.

Mampel prefiere no predecir cuánto crecimiento puede perderse una empresa si se resiste al Big Data, “porque eso depende mucho de cada industria”. Sin embargo, de lo que “sí estamos seguros en Eventbrite es que big data te permite tomar mejores decisiones, bajar la probabilidad de fracaso, descubrir nuevas oportunidades para hacer crecer el negocio, acercarte y comunicarte con tus clientes actuales y potenciales de una manera mucho más personalizada, directa y efectiva”.

El Fulfillment es una expresión muy apreciada también en Eventbrite, según se deduce del detalle de las explicaciones que Mampel dio a IT: “De cara al organizador nuestro producto está online 24/7 y cuenta con servicio de atención al cliente 24/7 para ayudarlo a poner en marcha su evento en minutos o resolver cualquier situación que se le presente antes, durante o luego de que el evento haya ocurrido. Contamos con la tecnología necesaria y un equipo de ingenieros que monitorea la estabilidad de nuestro sitio permanentemente para garantizar que en cualquier momento y desde cualquier dispositivo el usuario pueda acceder y gestionar su evento, así garantizamos que ‘la entrega‘ satisfaga las expectativas en el marco de fulfillment”.

Cuáles son los sueldos estimados

Según Glassdoor, un Data Science en nuestro país gana alrededor de $85 mil pesos al mes. Los profesionales en ciencia de datos son muy demandados por las empresas. Las empresas top del país, como MercadoLibre o Despegar, pagan sueldos de hasta $ 100.000 para los científicos de datos.

Según Glassdoor, un analista de producto gana alrededor de $66 mil al mes mientras que un jefe de producto gana $130 mil mensuales.

Según el estudio de SysArmy, la encuestadora que reúne sueldos y nuclea a profesionales del sector, en promedio, los puestos mejor remunerados son Gerentes/Directores, con sueldos superiores a los $160.000 y les siguen arquitectos, líderes técnicos y product managers, que van de los $115.000 a los $130.000 brutos.