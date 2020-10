Emociona: hizo un curso corto en la cuarentena y le ofrecieron irse a trabajar a Austria

Alejandro Crosa es un ingeniero de software argentino que trabajó en Silicon Valley para LinkedIn, Dashbase y Twitter. Desde que comenzó la cuarentena, incita a los jóvenes a aprender computación para 'pelear' por mejores oportunidades en el mercado laboral. Todos los días le llegan correos electrónicos de algunos de sus seguidores agradeciéndole y contándole su propia experiencia en el mundo IT. “Yo rompo mucho las bolas con que aprendan computación, pero me llegan dos o tres emails por semanas similares a este”, escribe el especialista informático (@esacrosa) en Twitter.

En un pequeño hilo de Twitter, Crosa recopiló dos mails de un seguidor llamado Guido. El seguidor que no dio a conocer su nombre completo pero sí reveló que tiene 26 años. En un mail, cuenta que realizó un curso de Python de la Universidad de Stanford gratuito y entregó los ejercicios que pedían como requisito. “Fue gracias a vos porque lo citaste en Twitter y entré por la ventana, lo leí a último momento y entregué los ejercicios a último minuto jugando con la diferencia horaria entre Argentina y el Pacific Time”, relata en un correo Guido. “El año pasado aprendí desarrollo web full stack mirando videos de YouTube y haciendo algún curso gratuito que encontré”, agrega.

Pero la historia de Guido sigue: unos meses después de aprender Python, consiguió una oportunidad en Austria en una empresa de tecnología: “Hace tres días y después de tres entrevistas, me extendieron una oferta de trabajo en Salzburg, Austria la cual acepté. Así que la primera semana de noviembre estoy emigrando a Europa. Vos fuiste y sos una de las personas que me inspiró a programar”, le escribe en un segundo mail.

“Estos siete o no sé cuántos meses que vamos de cuarentena y mierda política en Argentina, supe aprovechar el tiempo y aprendí muchísimo (dormí muy poco) y hasta me lancé a trabajar en algunos proyectos freelance”. Con 26 años, Guido se va del país y admite que le queda “muchísimo por aprender”.

¿En qué consiste el curso que hizo Guido?

Frente al aislamiento, Stanford transformó sus cursos pagos en gratuitos. El curso de la Introducción a Python de la universidad dejó de estar disponible en octubre. Normalmente cada curso cuesta US$ 129. Se puede solicitar información sobre el curso aquí.

Python tiene conceptos claves como variables, estructuras y operadores que son bastante fáciles de aprender. En las primeras unidades de los cursos se aprenderá OOP (programación orientada a objetos), expresiones comunes en Python, estructuras y funciones. Es clave hacer hincapié en entender correctamente OOP ya que es la base de muchas aplicaciones complejas. Análisis de datos, Django, Flask y automatización son algunos de los tópicos tratados. Según el sitio de sueldos Glassdoor, en la Argentina un desarrollador Python gana entre $42.000 y $158.000 al mes. Empresas como Globant, Movistar, ZonaJobs, Telecentro y Big Box buscan personal IT con conocimientos en Python.

Un desarrollador full stack es un desarrollador que sabe codear back y front-end. Tiene conocimientos en APIs, servidores, UI y UX, frameworks y seguridad web. En Argentina, ganan entre $43.000 y $124.000 al mes.

The Complete Python Masterclass: Learn Python From Scratch

Este curso de Udemy recoge más de 5 mil calificaciones positivas y 18 mil estudiantes. Está rebajado en un 91% y cuesta US$ 13,99. Los cursos cuestan en dólares pero por ser contenido educativo no pagan el nuevo impuesto del 35%. La adquisición de cursos a través de plataformas educativas y software con fines educativos está excluida. Los pagos mensuales en plataformas como Coursera, Khan Academy, edX no se verán alcanzados. Se puede ver el curso en este link.

Python Programming Essentials

La plataforma Coursera ofrece un curso gratuito para aquellos con poco o nada de conocimiento en Python. Más de 58 mil personas se inscribieron. La capacitación también enseña a utilizar repertorios GitHub. Se puede encontrar en este link. Luego de terminarlo, muchos usuarios siguieron con el curso de introducción a scripts en Python. También es gratuito y está disponible clickeando en este enlace.

Kaggle, la comunidad en línea de científicos de datos y expertos en machine learning de Google, tiene un desafío para los que están comenzando a aprender Python y ciencia de datos. Se trata de la lista completa de los pasajeros del Titanic: recopila nombres, sexo, edad, el tipo de boleto comprado y si sobrevivieron o no a la tragedia. Este conjunto de datos es utilizado para entrenar a científicos de datos y enseñar métodos básicos. Además, ayuda a los nuevos usuarios a familiarizarse con la plataforma Kaggle. El desafío consiste en crear un modelo que sea capaz de predecir quién sobrevivió y quién no a la tragedia. Los científicos de datos deben trabajar en el modelo una y otra vez para hacerlo cada vez más preciso pero también sirve para que los futuros profesionales trabajen su manera de comunicar y contar historias. El desafío “Titanic: aprender Machine Learning desde una tragedia” está disponible en este link. El blog “Towards Data Science” también explica cómo empezar a desarrollar el modelo acá.

Existe una librería de Python que abarca conocimientos en bases de datos, estadísticas y análisis matemático. La librería es totalmente gratuita y tiene manuales, documentación y material para que los estudiantes puedan aprender los pilares básicos de Data Science, Data Analysis y Python. Para acceder, se debe copiar y pegar el siguiente enlace en el navegador: https://foundations-of-applied-mathematics.github.io/

Giles Mc Mullen, programador y experto en Python, tiene su propio curso para aprender a desarrollar proyectos en Python en Udemy. El curso cuesta US$ 130 sin embargo está de rebaja y cuesta tan solo US$ 11. Se puede acceder a través de este link. Los cursos educativos y libros no pagan el nuevo impuesto a las ganancias del 35%, por tanto, en la tarjeta no figurará ningún recargo por pagar este curso en dólares.

La Universidad de Harvard actualiza su canal de YouTube "CS50" todos los días. El canal está dedicado a su curso de programación, el cual puede encontrarse en la web oficial de la universidad. Esta semana, los profesores Brian Yu y David J. Malan subieron un video sobre los conceptos más importantes de Python. Este enlace te redirigirá al video explicativo.