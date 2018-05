Elon Musk apuesta a los ladrillos y la construcción

Elon Musk, el CEO de Tesla y la firma de cohetes espaciales SpaceX, quiere revolucionar -también- el transporte. Para eso empezó a hacer túneles para eliminar el tráfico: ese es el objetivo de otra de sus emperas, The Boring Company. Pero, ahora, decidió aprovechar al máximo los subproductos de sus empresas: con los restos que obtiene de las excavaciones prometió que iba a ofrecer ladrillos superiores a los conocidos.

"Ladrillos similares a los Lego pero con tamaño real fabricados con las rocas que extraemos al cavar túneles, los cuales pueden ser usados para crear esculturas o edificios", sostuvo Musk, para quien “estos ladrillos son mejores que cualquier otro ladrillo que he visto en construcciones”. "Fueron calificados para las cargas sísmicas de California, lo que significa que son súper fuertes pero con un agujero en el medio, como el interior de las alas de un avión, por lo que no son pesados”, explicó el CEO de Tesla, sobre sus ladrillos huecos a los que calificó como "tipo Lego", porque se pueden acoplar y usarse para diferentes edificaciones.

