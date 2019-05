Elogiaron el 996 style de Alibaba y se armó revuelo en Twitter

Alibaba es una de las compañías más exitosas del mundo. Su dueño, Jack Ma, dueño de una fortuna cercana a los US$ 41.000 millones, explicó en reiteradas ocasiones su modelo basado en la rutina 9-9-6, la cual contempla trabajar de nueve a nueve, seis días a la semana.

Este método, utilizado por las tecnológicas chinas para maximizar su producción, fue mencionado por un exitoso emprendedor local y generó revuelo en la red de microblogging Twitter.

El emprendedor Tomi Pierucci, CEO y cofundador de la valija inteligente BlueSmart, expresó un particular punto de vista durante un tuit y muchos pares salieron a responderle.

En su posteo, Pierucci aseveró: “No conozco ningún emprendedor que le haya ido bien sin romperse el lomo laburando. 996 style. Sorry, es la única. Go go go”, apuntó.

Enseguida, diferentes pares se refirieron a favor y en contra de lo propuesto por uno de los creadores de BlueSmart.

Pia Mancini, co fundadora de Open Collective expresó su desacuerdo con el posteo: “996 es imposible para las mujeres que aparte de emprender quieren ser madres y hay muchas emprendedoras mujeres que son madres”.

Otro que opinó en sintonía con Pierucci fue Sebastián Serrano, CEO y cofundador de RipioApp: “La realidad no tiene moral. Es una cagada pero sobretodo si los primeros años no laburas full-life los otros 4 proyectos que compiten por la misma idea te pasan por arriba”.

En cambio, Gabriel Baños, CEO y fundador de Flowics, se mostró en contra del planteo al sostener que salvo que irte “bien” signifique arruinar tu salud y descuidar a tu familia y amigos”.

Por su parte, Max Goldenberg, miembro del equipo TEDxRdelaP definió el tuit como “polémico” y resaltó que “no estoy muy de acuerdo debo decir... pongámoslo de esta manera: ¿para qué sirve romperse el lomo? Con el lomo roto no podés hacer nada. Balance es todo. Darle bola, eso sí. No tirarse a chanta, eso sí. Hard work. Pero una cosa es eso y otra es matarse laburando”.

En tanto, Tomás Pando, de @mastermeup, estimó que en realidad se debería debatir la definición de “éxito al emprender”. “Es éxito = a exit en millions”.