El viral que explica por qué en el capitalismo "todo es más barato"

El economista Iván Carriño publicó en Twitter un polémico análisis del descenso del precio de las computadoras. El tuitero presentó un viejo anuncio de la década del 80' donde la compañía estadounidense IMS Associates, Inc (o IMSAI) promociona un de sus computadoras personales a un precio que parece difícil de creer.

El anuncio en cuestión muestra una computadora personal con características que hoy parecen de la prehistoria. El anuncio remarca que la feature más destacada del equipo es su disco rígido de 10MB. Para realizar una comparación rápida, un celular cualquiera con una memoria de 16GB tiene 16384 MB.Los humildes procesadores de 8 bits no tienen punto de comparación con los de un celular de gama media. Por caso, un Snapdragon 855 tiene una arquitectura de 64 bits, puede soportar hasta 8 GB de memoria RAM y una velocidad de 2133MHz.

El anuncio de IMSAI

Por supuesto que el caso de esta computadora es más una excepción que una regla. Por ejemplo, uno de los primeros ordenadores que llegó a algunos privilegiados hogares fue el IBM 610, que llegó al mercado en 1957 a un precio de US$ 55.000 y sólo se vendieron 180 unidades. Muchos otras computadoras tenían precios bien diferentes; podemos tomar como muestra el Olivetti Programa 101, un ordenador italiano que salió a la venta por $ 3.200 en el año 1965. En 1970 salió a la venta el Kenbak-1 por US$ 750.

El Altair 8800 salió a la venta en 1970 y costaba $ 400.

El mercado, de hecho, ha tenido bastantes idas y venidas. En 1977 el Apple II salió a la venta por US$1.300 rompiendo completamente una racha de descenso sostenido en los precios.

El IBM PC, su exitosa competencia que llegó al mercado en 1980 rondaba también esos precios. En la guerra de precios algunos apostaban a usabilidad y calidad, mientras que otros pusieron el foco en los precios. Sinclair fue el referente de la época que con su gama ZX que rompió de nuevo barreras de precios, alcanzando su máximo exponente con el ZX81 (de 1981) que salió a la venta por solo £49,95.

La Commodore 64, uno de los mayores superventas de la computación del cual se vendieron 17 millones de unidades apareció en el mercado en 1982 por US$ 595 posicionandose a mitad de camino entre lo excesivamente caro y lo ultra económico.

En la década de 1990, de hecho, los precios volvieron a aumentar considerablemente. El IMB ThinkPad salió en 1992 a US$ 1999 (y modelos por cerca de US$ 5.000). Por su parte, Apple (bajo la gama Power Macintosh) costaban uS$ 1.700 en promedio.

Al día de hoy, los precios de las computadoras se consideran en estado de crecimiento leve pero estable (de alrededor del 3% al 10% en los últimos diez años) según un artículo de MarketWatch.