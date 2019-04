El video viral del dueño de Guaymallén que se burla del congelamiento de precios

El anuncio de una ampliación del programa de "Precios Cuidados" para incluir nuevos productos que, según espera el Gobierno, tengan precios congelados por al menos 180 días. Se trata del programa Precios Esenciales, un acuerdo voluntario, tal cual denomina a esta iniciativa el Gobierno, involucra a 18 empresas, que comprometieron la presencia en góndolas de 64 bienes, correspondientes a 14 categorías. La idea es abarcar bienes de primera necesidad, desde leche hasta vinos.

La iniciativa no fue bien recibida por un empresario en particular, Néstor Hugo Basilotta, el extrovertido dueño de Guaymallén. En un video que se viralizó en redes, el empresario dice que "no lo invitaron" a ser parte de la conversacion sobre el nuevo sistema de precios.

"Hola. Hoy se reunieron con 16 empresas, a nosotros no nos llamaron. No importa. Hablaron de congelamiento y de lealtad comercial. Lealtad comercial tenemos desde hace 73 años", dijo Basilotta. "¿Congelamiento? El verde a ocho [pesos] sigue y el blue, también", sostuvo, en referencia a las variedades de membrillo y dulce de leche, respectivamente.

Ya en otra oportunidad, el excéntrico empresario se había ofrecido a regalar alfajores ("la cantidad que quiera") para un padre que; presionado por los aumentos, había dejado de tomar el colectivo para poder comprarle la golosina a sus hjos.

#Alfajores . Por favor ,ayudenme a encontrar a este chico , me conmovió de verdad ! Le quiero dar los " GUAYMALLEN " q QUIERA p/ sus Hijos ! https://t.co/fvAvSRSK5p — N.Hugo Basilotta (@nhbasilotta) 2 de febrero de 2018