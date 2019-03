El video de Instagram de Macri donde se afirma que "la culpa la tienen los argentinos"

Durante una visita, en el marco de la campaña presidencial de este año, el Presidente Maurio Macri compartió por Instagram un video que generó polémica en las redes sociales. En las imágenes se ve a dos hombres, Raúl y Héctor, que reflexionan sobre la crisis económica que atraviesa el país y aseguran que "hay que sufrir" porque "vivimos 70 años de prestado" y que "el problema de la Argentina somos los argentinos".

El presidente presentó a las dos personas, uno de ellos dueño de una fábrica que -según sus propias palabras- hace meses que no trabaja. "Tengo una fábrica que hace 4 meses no tiene trabajo. Pero sé del déficit fiscal, entonces lo entiendo y lo sigo apoyando", comienza uno de los hombres a los que agrega: "No se puede vivir toda la vida de prestado y ahora hay que sufrir". "Una Argentina que hace 70 años que está en crisis, no la podés corregir en 4 años", le dice su interlocutor. "Esto es lo que nosotros necesitamos, pero hay gente que no lo entiende. El problema de la Argentina somos los argentinos", dice el más joven de los participantes del video.

El repudio en las redes no se hizo esperar y no fueron pocos los que salieron al cruce de las declaraciones que Macri compartió en su cuenta de Instagram.

Un caso único en el mundo: el presidente de Argentina @mauriciomacri comparte el video de un ciudadano que sostiene que el problema del país son los argentinos.



Una belleza ���� pic.twitter.com/lik37YDGkw — Juan Amorín (@juan_amorin) 6 de marzo de 2019

Para el presidente de Argentina el problema somos los argentinos. Bien. — ramona �� (@missyramona) 6 de marzo de 2019

Y nos sigue tomando por idiotas!! Quienes se llenaron los bolsillos estos últimos 3 años? Quienes tomaron deuda internacional a 10 años? Quienes se perdonaron deuda? Quienes evadieron y blanquearon guita de procedencia dudosa? Y resulta que la culpa es de "los argentinos " daale — andrea AKD (@Andru_AKD) 7 de marzo de 2019

El problema son los argentinos que lo votaron, parte de razón tiene — Karmen S. (@carmensabao) 7 de marzo de 2019

En la cuenta donde se subió el video originalmente, sucedió algo parecido.

Mirá también Bolsonaro criticó al carnaval de Brasil y las burlas se hicieron virales en Twitter El presidente del país vecino cuestionó con dureza el evento y publicó un video con imágenes obscenas. Pero la crítica no tuvo el efecto deseado y no terminó como el político esperaba. Para colmo, después hizo una pregunta inapropiada y se viralizaron las respuestas.