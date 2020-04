El video de Del Moro que muestra cómo funcionan los “tests rápidos” del Gobierno: la rompieron en Corea del Sur

Santiago del Moro se realizó un test rápido de coronavirus en vivo en su programa de Telefé.

El conductor de “Juntos podemos lograrlo”, fue testeado de COVID-19 por el doctor Guillermo Capulla. El test era uno de los que llegaron desde China en los aviones de Aerolíneas Argentinas. El conductor no presentaba fiebre, ni síntomas: “No tengo ningún tipo de síntoma, me siento bien. Aunque por momentos me vuelvo paranoico y digo: ¿No lo tendré?", decía Santiago del Moro, preocupado.

Estos tests rápidos arrojan un resultado en 10 minutos. Sin embargo, suelen dar “falsos negativos” por tanto, no son tan precisos. Basta colocar una gota de sangre en el activador de la banda celulosa del aparato para que arroje un resultado.

Test de COVID-19.

Si la muestra fue tomada de forma correcta, la línea celeste que figura en el test cambiará a rosa. En el caso de que el paciente esté infectado, aparecerá otra línea más.

Al final del programa, revelaron el resultado: la línea azul se puso rosa, mostrando que el test se había realizado de forma exitosa. Sin embargo, no apareció una nueva línea. El conductor Santiago del Moro está libre de coronavirus.

Esta semana, aviones de Aerolíneas Argentinas se dirigieron a China para traer al país insumos médicos para profesionales de salud. El Gobierno confirmó la llegada de barbijos, máscaras de protección médica, tests rápidos y de equipos de protección médica o también conocidos como overoles de bioseguridad. Uno de estos tests rápidos llegados de China, fue puesto a prueba en vivo por Santiago del Moro.

Además, la petroquímica Cuyo S.A. donó 170 mil kits serológicos al Gobierno. Esos tests rápidos se usarían solo para la investigación epidemiológica ya que "no sirven para diagnóstico", según el ministro de Salud, Ginés González García.