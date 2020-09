El único trámite que te permite seguir comprando afuera y que te devuelvan todo lo que pagaste del nuevo impuesto: cómo se hace

A partir del nuevo cepo impuesto por el Gobierno, muchos usuarios temen que el valor de distintos servicios fuera tenido en cuenta para ser descontados del monto límite de US$ 200 para adquirir “dólar ahorro”.

Pero no todas son malas noticias. Es posible recuperar el pago de percepción de 35% en compras en el exterior para quienes no son contribuyentes del Impuesto a las Ganancias. La retención del 35% alcanza las compras a través del servicio Amazon Global, el servicio logístico exclusivo de la plataforma que permite comprar desde Argentina. Algo a tener en cuenta es que la medida no afectará a compras con tarjetas anteriores al 16 de septiembre. Es decir, no es retroactivo.

La Administración Federal de Ingresos Públicos en la resolución 4815/2020 explicó la implementación del impuesto en compras en el exterior. Según el documento, la solicitud de devolución “deberá efectuarse de acuerdo con los términos y condiciones detallados en el micrositio que se habilitará en el sitio de AFIP”.

Para hacer el trámite, AFIP requiere el CUIT, CBU y “Clave Fiscal”. Será una obligación informar a AFIP de una cuenta bancaria. En el micrositio se podrá también visualizar las percepciones. Si se aprueba la devolución, será transferido en la cuenta bancaria “cuya clave bancaria uniforme (CBU) fuera informada por el responsable”.

Qué pasa si compro algo en el exterior y quiero comprar dólares en el banco

Cada compra con tarjeta en el exterior restarán el cupo mensual de US$ 200 desde octubre.

Si gastás US$ 50 en una compra, solo podés comprar US$ 150 en el banco para ahorro. Si, por ejemplo, gastás US$ 300, es decir te excedés del cupo de US$ 200, el mes próximo solo podés comprar US$ 100.

“El dólar ahorro y los gastos en divisa con tarjeta pagarán 35% a cuenta de ese impuesto”, explicó el habilitador de compras en el exterior Oportunidades Online.

Cómo comprar en Amazon y que llegue a la Argentina sin problemas

La compra hay que realizarla a través del servicio Amazon Global, un servicio logístico exclusivo de la plataforma que permite comprar desde muchos lugares del mundo como Amazon.com, el de los Estados Unidos o Amazon España, Italia, entre otros.

Lo interesante de esta posibilidad es que se paga todo junto, el producto y un valor estimado por deducción de impuestos de importación y trámites en la Aduana. Es decir, el precio es final. Y en caso de que esa estimación quede por encima, te van a devolver el dinero, aunque no está escrito en piedra.

Fácil: luego de realizar la búsqueda en, por ejemplo, Amazon.es, hay que pasear por las opciones de la izquierda hasta encontrar “Envío Internacional elegible” para asegurarse así que el producto será enviado vía Amazon Global.

El resto es fácil: hay que poner lo que queramos comprar en el carrito (no usar la opción “Comprar ahora”) y luego ir a cerrar la compra. Finalmente, se elige la dirección (o se carga la dirección como lo haríamos acá) y la opción de pago. Usar Amazon Global significa que no hay que pagar nada extra, no hay que avisar al Correo que hicimos una compra ni hay que ir a buscar el producto a la Aduana.

En domicilio de facturación hay que poner la dirección donde llega el resumen de la tarjeta. Ah: si aparece un cartel que dice, en letras rojas, “El vendedor que has elegido para este producto no realiza envíos a Argentina”, no hay que hacerle caso porque lo suelen enviar igual.

Eso sí, es importante que el producto que se quiere comprar tenga la siguiente leyenda: “Vendido y enviado por Amazon”.

No obstante, hay diferentes maneras de comprar productos del exterior y que lleguen en tiempo y en forma al país. La más común es a través del nuevo sistema de Puerta a Puerta, que maneja el Correo Argentino. Bajo este sistema las compras realizadas en el extranjero no pueden superar los US$ 3.000 y por su "especie y cantidad" no deben hacer presumir finalidad comercial. La resolución establece que la cantidad y el monto de las compras exentas de impuesto de 12 envíos de US$ 50 cada uno a lo largo de 365 días.

Aunque también otra alternativa y es acudir a alguna de las startups y compañías locales que se encargan de traer productos en el exterior.

Uno de ellos es ATuCasa. Se trata de un emprendimiento 100% argentino que promete facilitar la intermediación entre los e-Commerce internacionales, principalmente aquellos con casa matriz en los Estados Unidos y China, y los consumidores argentinos. "Tenemos un sistema express que permite que los pedidos lleguen en cinco días; hacemos acopio en nuestro depósito en Miami. Además, tramitamos todos los trámites de importación para que el cliente no tenga ninguna carga burocrática y el proceso sea más simple", dijo oportunamente Mario Celada, uno de los emprendedores detrás del proyecto.

Otra alternativa es el sitio Grabr. Esta aplicación permite que un comprador se ponga en contacto con una persona en el exterior para que esta le traiga sus comprar cuando viaja al país. La comisión se negocia y ronda entre el 15 y el 20% del costo final del producto. Luego de que el viajero acepta las condiciones, el cliente compra el producto online y se lo envía. A través de este sistema, se pueden aprovechar incluso las ofertas que sólo se aplican a locales físicos.