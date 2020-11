El único trabajo con sueldos tres veces más altos que los del Presidente: ganan $ 7 M al año

El sector tecnológico sigue creciendo a pesar de la crisis y las empresas están a la búsqueda de talento. Cada vez son más los profesionales IT que prestan servicios remotos a empresas en el exterior para ganarle al tipo de cambio.

Según datos de la encuesta Sysarmy, en la Argentina los puestos de tecnología son de los mejores pagos del país. Por ejemplo, los programadores y desarrolladores que cobran por servicios en el exterior ganan el triple de dinero que Alberto Fernández, el presidente de la Nación.

El presidente gana $268.000 al mes, no teniendo en cuenta los descuentos. Al año, el presidente gana $3.216.000. En Estados Unidos, según el sitio de búsqueda de empleos Indeed, un desarrollador gana US$ 93.113 al año en Estados Unidos, unos $7.840.000 teniendo en cuenta el dólar Banco Nación; en promedio, un desarrollador full-stack cobra US$ 111.432, unos $9.390.000; y un desarrollador Front End cobra $9.270.000, en promedio US$ 110.065 al año.

Un programador senior gana en Estados Unidos US$ 86.842 al año, según el sitio de sueldos PayScale. En pesos, serían alrededor $7.315.000. Se calcula que un programador necesita entre cuatro y seis años de experiencia para ser semi senior o senior. Pero todo depende de la empresa.

La curiosa comparación fue hecha por un usuario (@fernandezpablo) en Twitter: "Ayer me enteré que un programador semi senior (3-4 años de experiencia) laburando para afuera gana tres veces el sueldo del Presidente. Para cuando te digan que aprender a programar es igual de importante que aprender poesía", tuiteó.

Ayer me enteré de un programador ssr (3-4 años de experiencia) que laburando para afuera gana 3 veces el sueldo del Presidente. Para cuando te digan que aprender a programar es igual de importante que aprender poesía. — Pablo (@fernandezpablo) November 8, 2020

Cuánto ganan en la Argentina

Según el sitio de sueldos Glassdoor, un desarrollador front-end cobra $74.000 al mes.

Un programador ronda los $29.000 y $55.000 mensuales. Teniendo en cuenta este último, un programador ‘promedio’ gana aproximadamente $660.000 al año.

En la Argentina, según Glassdoor, un developer gana en promedio $61.000 mensuales, unos $730.000 anuales.

Cuáles son los cursos gratuitos de programación más recomendados

Durante la pandemia se volvieron aún más buscados los puestos de tecnología. En este contexto, surgieron capacitaciones online de programación para aprender desde casa. Todos los principiantes se preguntan por dónde empezar ya que se trata de un universo muy grande: el lenguaje de programación Python es el preferido por su simplicidad seguido por R y Java mientras que idiomas como React y Node.js tomaron fuerza en la industria en el último tiempo. La mayoría de los cursos que surgieron durante la pandemia se enfocaron en Python y Java.

La plataforma Stack Social está promocionando un curso de US$ 2200 a tan solo US$ 39,99: “Introducción de oro al desarrollo web” cuenta con 92 lecciones y una vez pago, se adquieren los contenidos para siempre. Podés acceder en este link. Además la plataforma regala un cupón de 10 por ciento de descuento a primeras compras.

Cómo hacen para cobrar en dólares desde la Argentina

La empresa extranjera envía dólares pero cobrar el billete en nuestro país es (casi) imposible. El banco pesifica los cobros en dólares a todos los argentinos que trabajan para empresas del exterior. Cuando el dinero gira a una cuenta en la Argentina, el banco convierte ese monto a pesos teniendo en cuenta el valor del dólar del Banco Nación. El banco llama a su cliente y le pregunta a qué se debe este ingreso. La persona debe acreditar que efectivamente hizo una exportación de servicio. Los trabajadores están obligados a retirar los pesos en un plazo de cinco días.

Existen diversas maneras de saltar el cepo del Banco Central. Existen plataformas y billeteras virtuales que permiten a emprendedores y trabajadores argentinos cobrar sus servicios en el exterior en dólares y mantenerlos en esa moneda. Los más comunes son utilizar los servicios de Western Union, AirTM, Girarg, abrir cuentas sin costo en Europa sin pasaporte o comprar criptomonedas en una billetera digital.