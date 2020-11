El único sector de la economía que todavía crece: tienen los mejores sueldos del mercado

La evolución del sector fintech se aceleró frente a la transformación digital impulsada por la pandemia. Las fintech argentinas emplean a más de 10.000 personas de forma directa y nuclean a 10.000.000 de clientes en todo el país, según la Cámara Argentina de Fintech. Según datos del sector, el ecosistema local es el tercero en importancia y en cantidad de emprendimientos a nivel regional, ubicándose solo después del de países más populosos, como México y Brasil. Los bancos digitales como Ualá, Banco del Sol y fintech no bancarias como Naranja X crecieron en medio de la crisis económica generada por el COVID-19. La Argentina quedó tercera en el ranking latinoamericano de inversiones en empresas fintech con casi 8% y un total de US$ 152 millones, de los cuales US$ 150 millones lo obtuvo Ualá. De acuerdo con el estudio de la consultora de tecnología Finnovista, los desembolsos en la región fueron de U$S 2.660 millones en 2019 en 94 rondas, entre inversiones de capital y préstamos.

Pero, además, estos puestos son de los mejores pagos del país. Según el último relevamiento realizado por Mercer, consultora global líder en recursos humanos, el sector Fintech encabeza la lista de industrias que prevén otorgar mayores incrementos este año, con un 44,7%, seguida por High tech (42,9%), retail (40,4%), consumo masivo (40,1%), agro (40%), servicios financieros (39,8%) y química (39,2%) que superan a la mediana del mercado (38,6%). Por otro lado; ingeniería y construcción (24,4%), bancos (26%), logística (27,6%) y energía (27,6%) son los sectores que menores incrementos prevén otorgar.

El porcentaje de incrementos salariales previstos para el 2020 es de 38,6% en mediana, representando una baja del 2,1% desde la medición previa a la pandemia de marzo de este año. El aumento efectivamente otorgado hasta setiembre equivale a un 21,6%, mientras que la inflación acumulada hasta ese mismo mes es del 22,1%. “Hasta Julio, el incremento acumulado era mayor a la inflación acumulada, porque la inflación estaba contenida por la situación de aislamiento, con la apertura progresiva estamos viendo que la inflación está subiendo y, por tanto, ya a Setiembre los salarios, una vez más, empiezan a quedar rezagados respecto a la inflación acumulada”, comentó Ivana Thornton, Directora de Career de Mercer.

En esta parte del año se acentúa la recalendarización de aumentos hacia los últimos tres meses. “Dado el contexto no se puede afirmar con exactitud que los incrementos proyectados para lo que queda del año realmente sucedan”, destacó Ivana Thornton. El 26% de las empresas cree que pueden existir cambios en el presupuesto de incrementos durante el último trimestre y un 8% cree que el presupuesto del último trimestre podría no otorgarse. Algunas pocas compañías, el 0,6% de la muestra, dijeron que no otorgarán ningún incremento en 2020.

Asimismo, el 5% de las empresas no otorgó ningún incremento entre enero y setiembre. De este 5%, el 88% estima otorgar un incremento del 25% entre octubre y diciembre y el 12% restante no otorgará incrementos en 2020. A la luz de la coyuntura, el 36% de las organizaciones ha definido alguna modificación en la política de vacaciones (un 9% indicó que se puede acumular una parte de los días no gozados para el año siguiente y un 19% señaló que se pueden acumular la totalidad de los días no gozados para el año siguiente) y un 18% lo está evaluando, mientras que un 46% no realizó cambios hasta el momento.

La 8° Encuesta Spot Covid-19 se realizó del 28 de setiembre al 2 de octubre entre 341 empresas con el objetivo de reflejar las prácticas, decisiones, desafíos e iniciativas que se están implementando en el mercado como consecuencia de la coyuntura.