El único empresario que multiplica ganancias en medio de la crisis: qué hace su empresa y por qué ahora es clave

La aplicación de videoconferencias Zoom Video Communications registró un crecimiento del 169% de sus ingresos en el primer trimestre de su año fiscal, que comprende los meses de febrero a abril. Actualmente la compañía está facturando hasta US$ 328,16 millones, ante la fuerte demanda de sus servicios durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19, cuando la empresa llegó a contar con 300 millones de usuarios diarios.

De este modo, en su primer trimestre fiscal Zoom contabilizó un beneficio neto atribuido de US$ 27 millones, frente a las ganancias de US$ 198.000 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. De hecho, el beneficio de Zoom entre febrero y abril supera el resultado de US$ 21,7 millones registrado en el conjunto de su anterior año fiscal.

Zoom en números

Ingresos Q1 2020: 328,2 millones de dólares (+169%).

Beneficio neto Q1 2020: 27 millones de dólares.

Beneficio neto Q1 2019: 200.000 dólares.

Previsiones de ingresos para Q2 2020: 500 millones de dólares.

Previsiones de ingresos para 2020: 1.800 millones de dólares.

"Nos sentimos honrados por la rápida adopción de Zoom en todo el mundo en el primer trimestre", declaró el fundador y consejero delegado de la compañía, Eric Yuan, para quien la crisis del Covid-19 ha impulsado la demanda de plataformas para facilitar la interacción y colaboración, acelerando la integración de Zoom en el aprendizaje y la vida profesional de las personas. Al finalizar el primer trimestre, Zoom contaba con alrededor de 265.400 clientes con más de una decena de empleados, lo que representa un crecimiento anual del 354%, precisó la empresa.

Según la información de la empresa, en estos meses se alcanzó un pico de 300 millones de usuarios diarios, gratuitos y de pago.

De este modo, la plataforma confía alcanzar en el segundo trimestre de su ejercicio, entre mayo y julio, unos ingresos de entre US$ 495 y 500 millones lo que podría prácticamente triplicar los US$ 622 millones facturados por Zoom en todo su ejercicio anterior.

Aunque no son todas favorables. A medida que la plataforma se popularizaba, también se multiplicaban sus problemas: desde ciberdelincuentes irrumpiendo sin autorización en reuniones privadas —incluso en clases de instituto—, hasta el temor de que las videollamadas se alojasen en servidores chinos aun cuando ninguno de los usuarios participantes se encontraran en este país asiático.

Precisamente este problema con China llevó a que países como Reino Unido recomendasen no usar Zoom por el temor al uso de servidores de esta región.

En el marco de este programa de mejora de la ciberseguridad de Zoom, la plataforma de Yuan anunció la compra de una startup especializada en sistemas de mensajería cifrada llamada Keybase.