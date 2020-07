El truco que usan los fabricantes para que compren un teléfono nuevo todos los años

El gigante tecnológico Apple Inc podría enfrentar otro juicio por enlentecer viejas versiones de iPhone.

En el estado de Arizona, Estados Unidos están investigando a la gigante tecnológica Apple Inc. Los datos de la investigación indican que la compañía enlentece y desmejora el rendimiento de los iPhones cuando salen versiones nuevas. Algunos dispositivos también sufren apagados inesperados.

Según abogados en Arizona y Texas la desaceleración deliberada de celulares por parte de Apple podría violar las leyes de práctica comercial. La investigación comenzó en 2018 cuando las oficinas generales de abogados le pidieron a Apple Inc “datos” e información sobre apagados repentinos en celulares y sobre la ralentización en viejos dispositivos. La rapidez de los dispositivos es manejada a través del software de administración de energía, según los documentos obtenidos por abogados en Texas.

El fiscal general de Texas está involucrado en la investigación. No fue especificado qué problemas estaba investigando ni qué estado está liderando la investigación.

Esta teoría de Apple enlenteciendo celulares para que las personas compren nuevos surgió en 2017 cuando Primate Labs, un fabricante de software que mide las velocidades de los procesadores de los smartphones, reveló cómo y cuáles iPhones se volvieron más lentos a medida que pasó el tiempo.

A principios de este año, Apple acordó pagar hasta US$ 500 millones para resolver una demanda colectiva relacionada con estos problemas de batería.

Apple aceptó indemnizar con US$ 500 M a los usuarios con iPhones lentos

Por una demanda colectiva del estado de California, Apple debió compensar a los propietarios de iPhones por apagados repentinos y por ralentizar sus celulares para que adquieran nuevos.

El juez Edward Davida de California aprobó una litigación que acusa a Apple de ralentizar modelos viejos de celulares a medida que lanzó nuevos. Se dispuso que "la marca indujo a los consumidores a comprar nuevos celulares". El acuerdo establece que Apple tendrá que pagar US$ 25 por celular.

Apple le atribuyó los problemas a temperaturas altas; al uso excesivo por parte de los usuarios; entre otros. También afirmó que los ingenieros trabajaron de manera "eficiente y rápida" para abordar los conflictos.

Las personas con iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE debieron ser indemnizadas por el gigante tecnológico.

Los abogados de los demandantes dijeron que lo expedido por el juez era "justo, razonable y adecuado". Para aquellos que se vieron obligados a cambiar sus baterías, se les liquidará US$ 79. Todavía no se sabe cómo será el mecanismo de reclamo aunque se especula que se podrá hacer el trámite online y también acercándose a una sucursal.

La demanda colectiva instó a la compañía a actualizar su software. Apple pidió disculpas públicamente y bajó el precio de los reemplazos de baterías.