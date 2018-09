El truco para tener toda tu música en el celular (aunque no esté en Spotify)

No todo está en Spotify o YouTube. No todas las bandas han subido su música, y menos aún aquellas que no existen desde hace año y no alcanzaron difusión masiva: esas bandas y cantantes que se escuchaban hace años, con CDs comprados en recitales para pocas personas y que quedaron dando vuelta en la compu. ¿No estaría bueno llevarse esas canciones consigo?

No hay nada más preciado para los amantes de la música que tener cada una de las canciones que marcaron su vida siempre al alcance de su mano, poder escucharlas una y mil veces en su smartphone, PC o tableta.

Si bien aplicaciones como Spotify aparecen en la actualidad entre las preferidas de los melómanos, también Google Play Music representa una de las mejores opciones tanto para usuarios que posean dispositivos con sistema operativo Android o iOS.

¿Por qué?

La plataforma permite subir a cada usuario hasta 50.000 canciones propias a los servidores de Google y, una vez desde allí, trasmitir su bibilioteca musical a cualquier dispositivo sin necesidad de desembolsar dinero.

No obstante, el usuario también podrá suscribirse a Google Play Music Unlimited (los primeros 30 días son gratis y después cuesta $ 69 mensuales por el momento) si pretende combinar sus canciones con la base de datos que posee el gigante tecnológico.

En ese caso, Google incluso lanzará YouTube Red gratis, y sus canciones cargadas servirán como un punto de datos para que Play Music pase a recomendarle otras canciones del servicio de transmisión de radio de Google.

¿Cómo cargar la biblioteca musical?

Más allá de que el usuario opte por la versión gratuita o paga, todo comienza tras cargar la biblioteca musical.

En primer lugar, es indispensable poseer una cuenta de Google. Una vez que haya armado su cuenta acá, tiene dos caminos.

1. Si pretende solo subir su propia biblioteca de música a la nube no necesitará suscribirse.

2. Si quiere escuchar otras canciones y escuchar la música subida en el smartphone, deberá suscribirse a Google Play Music Unlimited, un servicio de streaming de música similar a Spotify, con una biblioteca amplia, que además ofrece la posibilidad de "streamear" las canciones propias.

¿Cómo cargar la biblioteca?

Como Google sabe que no todos los usuarios organizan su biblioteca de música de la misma forma, creó varios métodos para subir sus canciones existentes a Google Play Music.

1. La música se carga usando 'Music Manager'. Representa la mejor opción si toda su música está actualmente almacenada en su Mac o PC con Windows.

Para estos casos, Google posee una app práctica llamada Music Manager que se encargará de cargar de forma automática hasta 50.000 canciones. La aplicación puede descargarla desde acá.

Una vez descargado el programa Music Manager, deberá abrir el archivo EXE (Windows) o DMG (Mac) para ejecutar el instalador. Después, inicie sesión con la misma cuenta de Google que creó anteriormente.

Una vez que se haya solucionado, siga las instrucciones en el instalador para "Cargar canciones en Google Play". Cuando aparezca la pantalla ¿Dónde guardas tu colección de música? , deberá indicarle a Music Manager dónde buscar los archivos de música.

Si su biblioteca de música está en la carpeta de música predeterminada de su computadora, seleccione "Mi carpeta de música" (Windows) o "Carpeta de música" (Mac).

En cambio, si se encuentra en iTunes, deberá seleccionar "iTunes" en su lugar. De lo contrario, seleccione "Otras carpetas". Después use el selector de archivos que aparece al lado para seleccionar la carpeta principal donde está almacenada su música.

Una vez que haya seleccionado la ubicación de su biblioteca de música, Music Manager buscará archivos compatibles (MP3, AAC, WMA, FLAAC, OGG, M4P o M4A) y los cargará automáticamente en la nube. Como el proceso demandará bastante tiempo, deberá mantener Music Manager abierto hasta que el indicador de progreso alcance el 100%.

2. La biblioteca musical se carga a través de Google Chrome. En cambio, si el usuario prefiere cargar su biblioteca en fragmentos más pequeños, Google le permitirá subir su música a través de Google Chrome.

En primer lugar, deberá iniciar sesión en Chrome con la cuenta de Google que planea usar para transmitir música. Luego el usuario tendrá que descargar la extensión Google Play Music de Chrome. A partir de ahí, deberá abrir Google Play Music en este enlace. Luego deberá buscar en el menú de hamburguesas ubicado en la esquina superior izquierda y seleccionar “Subir Música”.

Desde ese lugar, el usuario tendrá que abrir su biblioteca de música en Windows Explorer de la aplicación Finder de Mac. Después podrá “arrastrar y soltar archivos” para cargar. También podrá presionar "Seleccionar desde su computadora" para elegir manualmente cada una de las cargas. Una vez que haya seleccionado pistas (o algunas carpetas), deberá esperar hasta que la carga haya finalizado antes de cerrar Chrome o la pestaña Google Play Music.

3. Se importan las listas de reproducción desde Apple Music o Spotify. Esta opción es indispensable si el usuario pretende migrar su biblioteca Apple Music o Spotify. Para ello existe un programa llamado Stamp que permite importar listas de reproducción de Spotify o Apple Music en Google Play Music.

Esta característica funciona mejor con Google Play Music Unlimited (el servicio pago).

Para transferir listas de reproducción de una plataforma a otra (por ejemplo, Spotify a Google Play Music), Stamp cobra una tarifa única de US$ 9,99. En cambio, si desea transferir listas de reproducción de más de un servicio a Google Play Music, deberá pagar US$ 14,99 para usar Stamp en todas las plataformas.

Una vez que haya instalado el programa en su teléfono inteligente, el Mac o el PC, tendrá que seleccionar el servicio que va a importar “desde” hacia el que va a importar “a” .

¿Cómo transmitir su música en cualquier lugar?

Una vez que el usuario haya cargado su biblioteca, podrá escucharla en su computadora desde acá. O sino, utilizando la aplicación Google Play Music para su dispositivo iOS o Android.

Dentro de las aplicaciones, encontrará las canciones que subió en la pestaña Biblioteca. En los dispositivos iOS, deberá tocar el botón "Biblioteca" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

En cambio, en los dispositivos Android, tendrá que abrir el menú de navegación lateral deslizando el dedo desde la izquierda o tocando el ícono de la hamburguesa.

Una vez alló, deberá seleccionar "Biblioteca". La interfaz del escritorio funciona de la misma manera, pero el menú está completamente en el lado izquierdo.