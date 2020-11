El truco más usado de WhatsApp: cómo funciona el "modo vacaciones" para que nadie moleste

La pandemia global de coronavirus COVID-19 generó un crecimiento exponencial en el uso de aplicaciones de mensajería y videollamadas. Más allá de los beneficios de tener la chance de permanecer conectados de forma constante, existen ocasiones en que este exceso de contacto genera malestar en algunas personas.

La aplicación WhatsApp -que cuenta con 2 000 millones de usuarios activos en el mundo- ofrecerá un nuevo “Modo vacaciones”, una opción de desconexión sencilla de grupos y conversaciones. La modalidad home office intensificó el uso de la aplicación de mensajería y los usuarios esperaban esta alternativa para separar la vida personal de la profesional.

Esta nueva función le permitirá archivar los chats de modo que nunca los volverá a ver a menos de que entre a la carpeta de chats archivados.

“Es como si el chat de grupo estuviera ‘durmiendo’ en el archivo, por lo que nunca será desarchivado”, dice WaBetaInfo.

Esto cambia diametralmente el comportamiento de los chats archivados. Con esta nueva función los chats archivados no se desactivarán si se han silenciado previamente, por lo que se pueden archivar todos los chats de trabajo y no se volverán a mostrar notificaciones hasta que no desactivemos el nuevo modo.

Cómo activar el Modo vacaciones en WhatsApp

Abrir la aplicación y entrar en Ajustes (Android)/Configuración (iOS).

Entrar en el menú de Notificaciones y activar “modo vacaciones”.

Luego, archivar chats individuales o grupos de WhatsApp para silenciarlos.

WhatsApp todavía no anunció cuándo estará disponible de manera definitiva. Sin embargo, la aplicación de mensajería ya comenzó a presentar la nueva función y el lanzamiento oficial no está lejos.