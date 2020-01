El "truco infalible" para que nunca más te hagan cargos truchos en la tarjeta: es fácil y te devuelven la plata

El economista Ariel Setton, especializado en medios de pago, inclusión financiera y bancarización, publicó un hilo en Twitter contando su personal receta para lidiar con los intentos de estafa con tarjetas de crédito.

Para lograrlo, la primera medida que tomó fue activar una alerta de cualquier tipo de gasto a través del "servicio de alertas" que incluye tanto Mastercard como Visa. El mínimo que puso fue de $1. El 28 de diciembre, cuenta, descubrió un gasto no autorizado mientras él se encontraba de viaje.

"El mail tiene un botón para reportar si la transacción fue fraudulenta", puntualiza, por lo que reenvió el correo a esa casilla que allí se inidca y al día siguiente llamó al área de fraudes para que bloqueen la tarjeta.

Dado que los $3.452 ya habían ingresado como consumo, pidió desconocerlo, cosa que logro tras dar una serie de datos. De hecho, logró que le repusieran el crédito al menos de manera temporal.

Un usuario le pregunta si no solicitó un bloqueo temporal pero Setton le cuenta que esa opción no lo deja tranquilo porque aquellas personas que realizan el fraude ya tienen demasiados datos sensibles de su cuenta.

Cuenta a continuación que fue una suerte haber llamado, porque un par de días después intentaron realizar tres transacciones extras, por casi $13.000, que salieron rechazadas. Así, reclamo de por medio, evito mayores problemas.

Semanas más tarde, tras una investigación, le reintegraron el monto de la compra que no realizó y, como todo esto sucedió durante el mismo ciclo de la tarjeta, nunca tuvo que pagar algo que no correspondía.

La conclusión: activar siempre el servicio de alertas, algo que puede hacerse desde la página del banco o desde las web de las tarjetas (Visa Home o Masterconsultas). De manera pertinente, otro usuario le recuerda que American Express no tiene este tipo de servicio.

Además, Setton recomienda no estresarse pero, a la vez, "no dejarse estar". Recuerda que "las compañías tienen procesos muy estructurados para manejar este tema sensible". Y que, "en el caso de compras no presenciales el usuario tiene más chances de tener resolución positiva".

Cómo activar las alertas

En el caso de Mastercard, una vez dentro de la pantalla principal de Masterconsultas, hay un aviso a la derecha de la pantalla sobre el que hay que cliquear. En la pantalla siguiente puede incluirse el mail donde se desea recibir las alertas y activar los diferentes tipos, como puede ver a continuación.

En el caso de Visa es similar aunque un poco menos visible. En primer lugar, dentro de Visa Home, hay que pararse sobre la opción "+ Servicios" y luego "Servicio de Mensajes". Finalmente, hay que activar o desactivar las distintas opciones, según las necesidades del usuario.