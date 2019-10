El truco fácil y barato para cortar gastos y evitar que se te "vuele" el sueldo

La idea es llegar a fin de mes con un poco más de holgura y todo suma, hasta los pequeños ahorros que podemos lograr en la factura de energía eléctrica que, aumentos mediantes, ya pueden que no sean tan pequeños.

Desde que aumentó la tarifa eléctrica muchos usuarios decidieron hacer todo lo posible para ahorrar energía. Desde apagar las luces en los ambientes donde no estamos hasta moderar el uso del aire acondicionado para templar (o enfriar) una habitación. A continuación te brindamos una serie de consejos para ahorrar energía cuando usas electrodomésticos.

Buscar aparatos eficientes

Las heladeras, los freezers, los lavarropas y secarropas, los lavavajillas y hasta algunas lámparas de pie traen una etiqueta que indican cómo realizan el consumo de energía y otros datos útiles como el ruido, la eficacia del secado y del lavado, su ciclo de vida, etcétera. Estas etiquetas tienen categorías desde la letra A hasta la D, y aunque los más eficientes son más caros, a la larga el mayor gasto se achicará todos los meses cuando llegue la factura de electricidad.

Usar los electrodomésticos de manera eficiente

De acuerdo al sitio ConsumoResponsable.com, los electrodomésticos puede utilizarse de manera tal que nos permita ahorrar energía y así cuidar tanto medio ambiente como billetera. La heladera es el que más consumo, un 30,6% del total de equipos caseros. Para que gaste menos se aconseja descongelarla cuando la capa de hielo supere los 5 milimetros, no ubicarla cerca de una fuente de calor, colocar los alimentos que necesiten más frío abajo y regular la temperatura entre los 6 y los 8 grados Celsius.

Además, hay que mantener la puerta abierta lo menos posible, evitar guardar alimentos que aun estén calientes. Todo esto llevaría a que la heladera gaste más energía. En cuanto al lavarropas, se recomienda utilizar programas que requieran el menor tiempo posible, en lo posible lavar en frío y sólo realizar el lavado cuando el tambor esté completo. Además, evitar dejarlo en standby. Lo mismo corre para el lavavajillas con un agregado: limpiar bien los filtros. Horno eléctrico: usar la temperatura adecuada y no más, por más apurado que estés. Y, por supuesto, no abrir la puerta a cada rato.

Respecto a la plancha, tratar de usarla cuando tengamos una cantidad considerable de prendas para planchar y hacerlo todo en un rato, dado que es un electrodoméstico que consume mucha energía para alcanzar la temperatura adecuada para realizar el planchado.

No dejar los electrodomésticos en standby

Cuando quedan en modo de espera, el gasto de los aparatos representa el 5% del gasto total de energía de un hogar promedio: se lo llama “consumo fantasma”, de acuerdo a lo publicado en el portal BBC Mundo. Mejor desenchufar los aparatos que no usamos (no, la heladera no, eso se lo dejamos a algunos supermercados).