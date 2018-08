El truco de un "anti-Uber" para conseguir viajes súper baratos al aeropuerto

Los viajes de y hasta el aeropuerto, así como dentro de cada ciudad, cuando uno viaja a los Estados Unidos suelen ser un dolor de cabeza, más cuando uno no conoce el lugar de destino. Los taxis suelen ser caros, y más aún en las ciudades más populosas y los shuttles implican una pérdida de tiempo que no todos están dispuestos están dispuestos a afrontar.

Una buena opción, disponible en las grandes capitales y localidades de todo el mundo, son los servicios de ride share (transporte compartido) como Uber o Cabify que buscan dar nuevas opciones para movilizarse dentro de las ciudades. Estos servicios ofrecen para sus primeros viajes descuentos promocionales para quienes se decidan a probarlos.

En caso de viajar a los Estados Unidos, hay una opción que, al no existir en casi ningún otro país del mundo (con excepción de Canadá), se puede usar con importantes descuentos. Se llama Lyft, comenzó a operar en San Francisco en 2012 y hoy llega a 300 ciudades estadounidenses. La empresa está valuada en US$ 15,1 mil millones (junio 2018) y levantó US$ 5,1 mil millones de inversión. Por ahora no ha obtenido ganancias (los ingresos netos están abajo en US$ 200 millones, muy lejos de los US$ 2,8 mil millones de pérdidas de Uber) pero, según Bloomberg, van camino a obtenerlas este año. La empresa es la competencia más importante de Uber dentro de los Estados Unidos, pero no tiene la misma cantidad de escándalos con sus ejecutivos o conductores.

¿Cómo conseguir los descuentos?

Para los usuarios nuevos, la aplicación, que funciona de manera similar a Uber, da distintas opciones de descuentos. Una son US$ 20 de crédito, a razón de US$ 2 por viaje. Otra posibilidad son US$ 10 de crédito en dos viajes (US$ 5 por cada uno) o US$ 9 divididos en US$ 3 por viaje. Los códigos aparecen acá.

Finalmente, una cuarta opción, y la más interesante, es mezclar Google Maps con Lyft. ¿Cómo se hace? Primero, hay que buscar origen y destino en el sistema de mapas online de Google y elegir la cuarta opción dentro de “Indicaciones”, la de la persona levantando una mano. Luego se elige Lyft y ahí aparece un código de descuento, el GMAPS50 –como puede verse en la imagen a continuación-, que dan US$ 5 durante los primeros 10 viajes.

Esta cifra es importante cuando se considera que un viaje desde el aeropuerto al centro de una ciudad promedia ronda entre los US$ 15 y US$ 20 y el mismo trayecto en taxi sale por lo menos 30% más. Un ejemplo: entre el aeropuerto de Las Vegas y los hoteles de la popular strip un viaje que cuesta US$ 15 termina saliendo US$ 10 (más la propina que uno puede -o no- dejarle al conductor). En Manhattan, Nueva York, por citar un caso extremo, son US$ 5 de un viaje que puede salir hasta US$ 50.

Tener en cuenta que, antes de hacer la búsqueda mencionada en el párrafo anterior, conviene descargar la App y darse de alta en el servicio, que funciona con las tarjetas internacionales más conocidas así como con PayPal. Los códigos se introducen en la opción “Promos”, donde figurará cuantos viajes con descuento restan.

Conviene tener en cuenta que los aeropuertos estadounidenses suelen tener un espacio reservado para este tipo de servicios bien delimitado y separados de donde se ubican los taxis.