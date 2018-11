El smartphone de pantalla flexible de Samsung ya tiene precio y fecha de salida

Muchos de los fanáticos de Samsung de todo el planeta ahorran desde hace un tiempo con vistas a la compra del nuevo celular con pantalla plegable de la firma surcoreana.

Si bien la compañía evitó brindar definiciones sobre cuándo saldrá al mercado, la agencia surcoreana de noticias Yonhap aseveró que llegaron a su puerta algunos rumores provenientes de fuentes de la empresa.

En ese sentido, Yonhap remarcó que el nuevo terminal llevará el nombre Samsung Galaxy F y deslizó que se tratará de un capricho muy caro.

De acuerdo a la agencia surcoreana de noticias, Samsung presentará oficialmente el nuevo dispositivo en marzo, posiblemente, en el transcurso del Mobile World Congress de Barcelona.

No obstante, analistas recordaron que desde hace varios años, la empresa surcoreana opta por anunciar sus lanzamientos más importantes en eventos propios.

¿Cuánto costará?

Los especialistas estiman que el valor del Samsung Galaxy F rondará los US$ 1.170. No obstante, las fuentes mencionadas por Yonhap deslizaron que la compañía aún no estableció el precio definitivo.

Por otro lado, las fuentes coincidieron con las recientes declaraciones de Koh Dong Jin, director ejecutivo de la división móvil de Samsung, que pronosticó una venta de un millón de smartphones flexibles en el transcurso del próximo año.

Yonhap completó que en el Mobile World Congress de Barcelona se presentará oficialmente el Samsung Galaxy S10.