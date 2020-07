El sector estrella en el que más ponen plata los argentinos: ya vale millones

El comercio electrónico y las inversiones en el sector IT en Argentina están en su apogeo.

La Cámara Argentina de Fintech invitó a referentes del sector tecnológico destacaron el desarrollo del sector IT en Argentina que participaron en la tercera edición de Fintech Webinars. Según la plataforma virtual de la Universidad de Stanford, Argentina lidera la región LATAM en Data Science y habilidades IT. Las ciencias matemáticas y de la computación no son una excepción. El drástico aumento en capacidad de cómputo, almacenamiento, conectividad y disponibilidad de datos cambió por completo a disciplinas como estadística, machine learning, análisis numérico, optimización, investigación operativa e inteligencia artificial, por sólo nombrar algunas. Los desafíos se renovaron y los conocimientos requeridos cambiaron.

"Aplicando y desarrollando tecnología, tuvimos mucha penetración en el sector de billeteras virtuales, brindando la infraestructura para la apertura de más de 2.3 millones de cuentas, tanto para la operatoria de futuros y acciones como para la registración de cuotapartes de fondos comunes de inversión", dijo el subgerente general de Mercados Financieros de Matba Rofex, Ismael Caram. Por la pandemia, el aumento de intención de compra online creció del 44% al 61%.

En nuestro país, el sitio de comercio electrónico Tienda Nube, que muchas empresas y negocios utilizan para comercializar sus productos, registró en mayo un 331% de crecimiento en las transacciones respecto a marzo 2020. La Cámara Argentina de Comercio Electrónico reportó que nuestro país mostró un incremento del 149% respecto al primer trimestre del año en la venta online de productos.

“El crecimiento durante la pandemia fue impresionante. En el segundo trimestre 2020 registramos récords en todas las variables: más de 1.4 millón de operaciones ejecutadas, 3.5 millones de transacciones procesadas, 40 mil altas de cuentas comitentes. Solo a título de ejemplo, comparando con el mismo período del año anterior, la cantidad de clientes se incrementó en un 2200%”, anunció José Vignoli, CEO de Invertironline.com.

“La pandemia trajo grandes cambios de paradigma, que también impactaron en el mercado de capitales. Afortunadamente, nos adaptamos de forma ágil y eficiente, no solo por la gente que trabaja en el sector sino también por la gran inversión en tecnología que realizaron los mercados y los brokers con la finalidad de crear día a día mejores servicios de cara al futuro", explicó Pablo Juanes Roig, CEO de Banza, moderador en la tercera edición de Fintech Webinars. Para muchos argentinos es cada vez más difícil resguardar su capital de la inflación y los vaivenes económicos. Por esta razón, el dólar y su cotización fueron centrales en la conferencia.