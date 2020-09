El secreto mejor guardado de los ahorristas argentinos: por qué está inversión los pone “como locos”

Las nuevas restricciones a la compra de dólares, que ahora también involucra el comercio exterior y la adquisición de dólar en el mercado a las empresas, volvieron a generar polémica e incertidumbre. Ante este escenario, muchos argentinos vuelven a volcarse a las criptomonedas como una alternativa viable tanto de ahorro como de escape a ciertas regulaciones que solo afectan por el momento el dinero fiat tradicional.

Las criptomonedas son una alternativa viable porque permiten almacenar valor en un activo que está alejado de las fuertes fluctaciones devaluatorias del peso y, además, está menos regulado que la compra de divisas que tienden a sostener su valor como el dólar.

Para comprar criptomonedas, de las cuales hay de muchos tipos y precios, conviene acercarse a un exchange cripto. Se trata de empresas que ofrecen una plataforma para comprar y vender criptomonedas.

Como las criptomonedas son activos digitales, necesitan de tecnologías especiales para poder transaccionarse y almancenarse de manera segura. Por lo general, todos los exchanges que operan en la Argentina ofrecen a sus usuarios estas facilidades. Cabe destacar que la compra de criptomonedas en Argentina es legal, aunque su regulación no esté del todo clara y la mayoría de las empresas que las comercializan están sujetas a regulaciones del BCRA (como prácticas de KYC, sobre datos personales de sus usuarios). Del mismo, las criptomonedas no pagan el impuesto PAÍS ni tampoco están sujetas al límite mensual de US$ 200 que tiene el dinero papel.

En el marco de la pandemia, el fuerte protagonismo de las criptomonedas como inversión alternativa se refleja en el interés de los argentinos en el buscador de Google: desde abril hasta la actualidad sus búsquedas crecieron incluso más que las de moneda extranjera.

En marzo de 2020, la búsqueda de moneda extranjera alcanzó su pico más bajo del último año y medio: cayó un 42% en comparación con el mismo mes del año anterior. Mientras tanto, durante abril de este año hubo un punto de inflexión en las búsquedas de otros instrumentos de inversión: el interés sobre “criptomonedas” creció un 136% en comparación con el mismo mes del año anterior, alcanzando un volumen similar al de “plazos fijos” (el instrumento de ahorro tradicional de los argentinos).

Particularmente durante mayo y julio, esta tendencia se consolidó dentro de la categoría finanzas y al día de hoy continúa superando en volumen a las búsquedas en Google de plazos fijo. Además, en los últimos 12 meses, el interés por “bitcoin” creció entre un 75% y 100%, dependiendo el período. En este caso, en general los picos de popularidad se vinculan a situaciones de la coyuntura como la deuda externa (una fecha de vencimiento de pago o una oferta a bonistas).

Muchos de los términos relacionados que los argentinos buscan cuando investigan sobre criptomonedas, están vinculados a la compra: durante el último año, el interés por la compra de criptomonedas aumentó en un 300% mientras que por el término “compra de bitcoin” aumentó un 200%. Además, la correlación del interés sobre el precio de las criptomonedas y la moneda extranjera se ve reflejado en la búsqueda del término “bitcoin dólar”, que aumentó un 300% durante el último año.