El rock ha muerto: Ozuna y Shakira, lo más escuchado en Argentina en la última década

Se termina el año y comienzan a conocerse los datos de consumo en el marco del mundo del entretenimiento online.

Spotify decidió agregar a "Lo Más Escuchado" del año, un listado de los artistas que dominaron los últimos diez años en cantidad de streams en la plataforma de música.

El reggaeton es el dominador absoluto, dejando atrás por mucho a géneros como el rock y el pop que en otros tiempos supieron mandar por estas tierras.

Ozuna es el artista más escuchado de la última década en Argentina, mientras que Shakira es la artista femenina más escuchada también a nivel local. Y la canción más escuchada de la década es "Me rehuso" de Danny Ocean. Aunque vale la pena aclarar que Spotify se lanzó en el país en 2013.

Con respecto al año 2019, y aún faltando un mes para el 2020, Spotify reveló que Bad Bunny lidera el podio como el artista más escuchado este año en Argentina. El cantante puertorriqueño de trap y reggaetón, encabeza la lista de Spotify por primera vez, al mismo tiempo que su canción "Soltera – Remix" junto con Daddy Yankee y Lunay, logró ingresar al top 10 de las más escuchadas a nivel local.

El ranking de artistas femeninas más escuchadas en Argentina en 2019 tiene a Karol G como la preferida de los usuarios. Le sigue Tini, quien tras haber lanzado éxitos colaborativos como "22", "Suéltate el pelo", "Fresa" y "Oye" en el último año, se posiciona en lo más alto de la plataforma.

En tanto que "Calma- Remix" de Farruko y Pedro Capó es la canción más escuchada del año en Argentina, seguida por otra canción del género con nombre similar "Con Calma" de Daddy Yankee y Snow. Completa el podio Adan y Eva de Paulo Londra.

Por segundo año consecutivo, el fenómeno del trap Paulo Londra se lleva otra vez el reconocimiento como el artista argentino más escuchado en el mundo durante 2019. Además de pisar fuerte a nivel global, su álbum "Homerun", lanzado en mayo de este año, fue el álbum más escuchado en el país. Londra (6) junto con Duki (10) son los dos únicos locales que aperecen en lo más escuchado de la década en el país, que se completa con Bad Bunny (2), J Balvin (3), Daddy Yankee (4), Maluma (5), Nicky Jam (7), Sebastian Yatra (8) y Anuel AA (9).

A nivel global, con más de 28 mil millones de reproducciones a su nombre, Drake es el artista más escuchado de la década. Completando esta lista se encuentran: Ed Sheeran (cuya canción "Shape of You" es también la más reproducida de la década, con más de 2300 millones de streams); Post Malone (quién también gana el puesto de artista global más escuchado durante el 2019, con más de 6500 millones de streams); Ariana Grande y Eminem.

Las artistas femeninas se ubicaron muy bien en Spotify durante 2019: Billie Eilish y Ariana Grande son la segunda y tercer artista más escuchadas a nivel mundial. La primera tuvo un año revolucionario, superando 6000 millones de streams y su álbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go" se corona como el más reproducido de 2019 en Spotify, marcando la primera vez que un álbum dirigido por una mujer encabeza la lista.

La canción preferida es la del dúo que tomó el verano del hemisferio norte,"Señorita" de Shawn Mendes y Camilla Cabello, con más de mil millones de streams seguida muy de cerca por el éxito de Eilish "Bad Guy", posicionada con más de 990 millones de streams.

PH PABLO HECKER