El revelador dialogo entre Sandleris y Lacunza: qué pensaban del cepo cuando no eran gobierno

“Recuerdos del futuro juntos”, es una frase de una popular canción de Soda Stereo que bien podría graficar lo que ocurrió en Twitter, apenas unas horas después que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunciara el endurecimiento del CEPO cambiario.

Un usuario de Twitter encontró un curioso y revelador intercambio de ideas entre Guido Sandleris, actual presidente del BCRA, y Hernán Lacunza, ministro de Hacienda del gobierno de Mauricio Macri, en esa red de microblogging que data de 2012, es decir, mucho antes de que ambos fueran funcionarios.

El usuario Matías Castañeda (@mc__) publicó un posteo en el que adjuntó una captura de pantalla en la cuál Sandleris y Lacunza mantienen una particular charla y, junto a ella añadió: “Oh, qué fácil era el mundo cuando éramos twitteros”.

En aquel intercambio de ideas, del lunes 6 de agosto de 2012, Sandeleris remarcó en su cuenta personal de Twitter (@gsandleris): “Tantos errores de política cambiaria…una idea para hacer la cosa un poco más manejable: legalicen el dólar blue #LegalizeIT”.

De acuerdo a la imagen publicada por Castañeda, un día después, Lacunza comentó el tuit de Sandleris y agregó: “do you mean desdoblar?”, preguntando al economista si se refería a “desdoblar” la cotización del billete estadounidense.

Ese mismo día, el propio Sandleris le respondió de forma afirmativa a Lacunza y ratificó su primer posteo: “Sí, creo que es mucho mejor que lo que tienen ahora”.

Quiénes quedan exceptuados del nuevo cepo Tras la derrota electoral, con el propósito de frenar la brusca salida de reservas el Banco Central impuso las nuevas limitaciones a la compra de divisas, ya que desde este lunes sólo se podrá comprar u$s 200 por persona en forma mensual.

La respuesta de Lacunza, que data de las 16:12 de ese mismo 7 de agosto de 2012, sostuvo: “Coincido. Hoy puro costo, ningún beneficio. Pero efecto efímero sino bajan la infla (inflación)”.

Ayer, tras el endurecimiento del CEPO, el dólar oficial y el dólar blue –la moneda estadounidense que se maneja en el mercado informal- experimentaron una leve caída.

¿Qué pasaba en agosto de 2012 con el dólar?

En la versión papel de El Cronista del lunes 6 de agosto de 2012, un informe sobre la cotización del dólar sostenía: “el frente cambiario del Gobierno se relajó luego de la independencia económica declarada luego del pago de la última cuota del Boden 2012”.

“El dólar en el mercado paralelo siguió buscando un piso, y se transaba a $ 6,14 en la mayor parte de las cuevas porteñas. Pero la llegada de los salarios de agosto pondrán a prueba el precio del blue”, añadía la publicación.

Cómo es el trámite para adquirir dólares con el nuevo cepo El BCRA dispuso en la madrugada de hoy un límite de compra de u$s 200 por mes a través de cuentas bancarias y de u$s 100 por mes para la adquisición en efectivo, cuyos detalles fueron ampliados esta mañana en el Boletín Oficial.

“Operadores del mercado cambiario sostienen que desaparecieron algunos de los factores que impulsaron al dólar blue hasta los $ 6,80. La primera impresión de los ahorristas por el refuerzo del cepo cambiario es cosa del pasado, como así también el aguinaldo de mitad de año, un excedente de pesos que muchos ahorrista minoristas usaron para alimentar al mercado informal”, argumentaba la nota.