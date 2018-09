¿Macri busca trabajo? La curiosa publicación que hizo el presidente en Linkedin

El presidente Mauricio Macri publicó su primer artículo bajo el curioso estatus de “Influencer” en su perfil de la red social Linkedln.

La mayoría de los usuarios usa de forma voluntaria la herramienta Pulse de esa plataforma para publicar y difundir su contenido o columnas de opinión. Macri, en cambio, fue invitado a ser "influencer" por la cantidad de seguidores que posee.

En su primera nota como influenciador, Macri tituló: "10 cosas que tenés que saber sobre Vaca Muerta". Y enseguida apuntala.

1. Según la Administración de Información Energética de EE.UU., Vaca Muerta sitúa a Argentina dentro de los 4 países con mayores volúmenes de producción comercial de Shale Gas y Petróleo, junto a Estados Unidos, Canadá y China.



2. A nivel nacional, el yacimiento representa casi 65 veces los recursos totales de gas y 11 veces los de petróleo del país.



3. Entre 2012 y 2015, las inversiones alcanzaron los US$ 10.000 millones, dedicándose el 60% en exploración y el 28% en explotación.



4. Para 2017, trabajaban más de 19.200 trabajadores en la extracción de gas y petróleo. A estos se le suman 40.000 en servicios asociados, 6.500 en productos industriales y 1.600 en maquinaria.



5. Entre 2018 y 2030, Vaca Muerta generará alrededor de 300.000 nuevos empleos.



6. En agosto de 2017, se contabilizaron 560 empresas trabajando en relación a Vaca Muerta. De estas empresas, el 77% eran Pymes.



7. En todo ese año, se generaron US$ 1.558 millones en exportaciones: el 3% de las exportaciones totales del país.



8. En los próximos 5 años, se estima la perforación de entre 900 y 1500 pozos en Vaca Muerta.



9. Con una inversión de US$ 570 millones, reactivaremos 700 kilómetros de vías del Tren Norpatagónico, que además impulsará la economía regional.



10. Gracias a esta exportación de petróleo y gas, la balanza comercial energética de Argentina disminuirá su déficit un 16% cada año.

Actualmente, al programa de influenciadores globales de Linkekn solo se puede acceder mediante una invitación.

En la Argentina apenas otras dos personas fueron invitadas a compartir artículos con el status de "influenciadores": el presidente de Globant, Martín Migoya, y Marcos Galperin, CEO de MercadoLibre.

Entre los influenciadores más importantes de Linkedln aparecen el creador de Microsoft, Bill Gates; a la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde; y al Primer Mandatario canadiense, Justin Trudeau, entre otros.

Las publicaciones de Macri serán todas en español, al igual que las de Galperin. Migoya, en cambio, escribe en inglés y luego sus publicaciones son traducidas al castellano.

Antes de obtener su status de influencer, el equipo de redes social del Presidente había firmado en su perfil cinco artículos.