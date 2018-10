"El postre será Tinelli", la amenaza de BlackMuag, el hacker de los famosos

La aplicación de mensajería WhatsApp es la más popular del mundo. Actualmente, la gran mayoría de las personas que poseen un smartphone la utilizan de forma diaria para comunicarse con sus contactos. Videos, fotos y mensajes de voz suelen reenviarse diariamente a una velocidad asombrosa.

¿Qué pasa si ese contenido llegara a manos de un pirata informático? ¿Y si la víctima además fuera una persona famosa?

BlackMuag es el sobrenombre del hacker que viene atacando sin tregua a diferentes famosos. En las últimas semanas, el conductor Marcelo Polino, la modelo Sol Pérez, y el actor Pedro Alfonso, entre otros famosos, sufrieron la embestida de este pirata informático.

En ese contexto, el propio Polino confesó que volvió a ser víctima de BlackMuag pese a haber cambiado el número de celular y crear una nueva cuenta de WhatsApp.

El conductor de Los Especialistas del Show explicó cómo fue que consiguieron meterse en su cuenta de la app de mensajería, luego del episodio del sábado, cuando fue hackeado por primera vez.

“Volvieron a entrar a mí teléfono. Dejaron un mensaje amenazante para el señor Marcelo Tinelli. Ya está la Justicia investigando”, explicó.

El locutor detalló el texto que le llegó en la madrugada del jueves: “Hola, Marcelo Polino. Te habla BlackMuag. Me comunico para que avises que cada día voy a hackear a uno por uno, y que el postre final va a ser Marcelo Tinelli. A ese le voy a sacar todo lo que tenga”. Y concluyó: “Si me bloqueás significará que me desafiás, y esto irá a peores”, amenazó.

Cuando BlackMuag consiguió nuevamente la cuenta de uno de los jurados del programa Bailando por un Sueño, de inmediato se comunicó con el conductor Marcelo Tinelli haciéndose pasar por Polino.

"Lo llamaron a Marcelo Tinelli, mi jefe, con el cual solo hablo de cuestiones laborales, y le pidieron videos, y Marcelo grabó los videos. Estaba con Guillermina Valdés y a ella le llamó la atención que yo le pidiera eso. Los videos eran para dos destinos que van coincidiendo con todos a los que le pidieron videos", detalló Polino.

¿Cómo funciona el virus que afecta a los dispositivos móviles?

En principio, por mensaje de texto o por WhatsApp llega un link de parte de un teléfono de algún contacto conocido por vos, que dice que te manda un video para que se difunda. Sin embargo, al momento de abrir el video, la cuenta es hackeada-

Al pirata informático no le aparecen los contactos, sino los diferentes chats que la víctima integra. Con los números de teléfono sin identificar, pero con la chance de ingresar a los grupos, se puede asociar quién es cada uno casi siempre por los tipos de diálogo que se mantienen.

Otra técnica que utiliza el pirata informático es utilizar la foto de perfil de algún famoso. Luego en confianza, el hacker le pide que lo agende al argumentar que se trata de un nuevo teléfono y, además, suele enviar un video. Al abrir ese video, la cuenta de WhatsApp es hackeada.

Una vez que los piratas consiguieron hackear al usuario, ingresan en su cuenta y a partir de ahí tienen todo el contenido del Smartphone a su disposición: fotos, videos, y conversaciones.

Por lo general, prefieren meterse en grupos laborales donde existe mucha información, más allá de que la libreta de contactos del teléfono, que solo muestra las características sin el nombre de cada uno.

Muchos de las víctimas famosas ya cambiaron su línea de teléfono y, además, debieron crear una nueva cuenta de WhatsApp, porque tuvieron que eliminar las cuenta viejas.

En diferentes programas de radio, deslizaron que se debe cambiar como regla general se debe cambiar “la contraseña del buzón de mensajes” de las operadoras para evitar ser hackeado.