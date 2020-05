El polémico gurú francés que más escucha el Poder: "la pandemia va a acabar antes de lo pensado"

"La epidemia de Covid-19 está en vías de desaparecer y no se ve en ninguna parte una segunda ola", dijo esta semana Didier Raoult , el médico francés que causa polémica por defender la hidroxicloroquina como tratamiento contra el coronavirus pese a que ningún país todavía lo utiliza de manera oficial y a que su efectividad no pudo ser comprobada de manera científica. En una entrevista del canal oficial de YouTube del Instituto y Hospital Universitario que preside , Mediterranée Infection , explicó cómo analiza el avance de la pandemia de coronavirus que causa estragos en el mundo. Raoult, quien además es miembro del comité científico que asesora al gobierno de Emmanuel Macron explicó que "no habrá sino casos esporádicos, que aparecerán aquí o allá. Eventualmente si alguien está enfermo, contagiará a personas a su alrededor pero ese contagio no se traducirá en una dinámica epidémica".

Francia atraviesa una etapa de liberación de actividades y esto preocupa ante una eventual nueva ola de contagios. Sin embargo, Didier Raoult, minimiza esta situación. El experto considera que una eventual segunda etapa sería menos virulenta que la primera.

Raoult también resaltó la importancia de investigar las secuelas de la enfermedad en todas las miles de personas que no llegaron a ser diagnosticadas o en quienes superaron la enfermedad sin salir de sus casas.

El profesor y director del Instituto Mediterranée Infection se posicionó como uno de los referentes más populares por sus opiniones sobre el coronavirus. Sin embargo, varios de sus pares médicos no concuerdan con sus premisas.

El profesor considera que hay lecciones en la crisis, que ha generado tanto miedo. "Lo que vemos es que en una epidemia como esta hay cosas que no hay que olvidar. En particular es un virus que no conocemos y la mayor parte de las especulaciones que hicimos de esta epidemia han sido falsas. Es una enfermedad respiratoria diferente de las otras, que ataca las pulmones profundamente y no en la superficie: los signos respiratorios son tardíos", describió.

Raoult se refirió a un elemento fundamental y paralelo al coronavirus: el terror que produce y que se ha extendido a la población. "Tampoco este miedo por la epidemia, que lo ha invadido todo, finalice por reemplazar lo que es la medicina habitual. Hay que sanar a la gente, no dejarlos en la casa. Si uno sana a la gente, aún si no tiene los medicamentos precisos que permite matar el virus, el enfermo irá mejor al final y habrá menos muertos. La tasa de mortalidad en nuestro instituto fue del 0,8 por ciento", dijo el investigador.