El plan Giacomini-Milei para que el gobierno llegue a fin de año

Los economistas Diego Giacomini y Javier Milei la semana pasada presentaron un plan para contener el dólar y la inflación hasta fin de año y, luego, para crecer el año que viene.

La propuesta, dada a conocer también en el programa del primero en televisión -Economía al cuadrado-, indica que "las Leliq no sólo quiebran el balance del Banco Central y generan una cuenta de resultado negativo (déficit cuasifiscal), sino que atentan contra todo diseño consistente de la política monetaria". Estas letras de liquidez constituyen el respaldo de los depósitos a plazo fijo en el sistema bancario y a la fecha son prácticamente el 90% de los depósitos a plazo fijo privado.}

Giacomini, director de la consultora Economía & Regiones y profesor titular de Política Económica de la Universidad de Belgrano; y Milei, el profesor titular de Teoría Monetaria I y II de la misma casa de estudios, explican allí -según un comunicado de la UB- que "las Leliq son promesa de emisión monetaria futura. Ergo, bajo expectativas racionales (RATEX), las leliq alimentan las expectativas de devaluación e inflación". "Las Leliq son dólar más caro y más inflación a futuro", remarcan.

Y siguen: "En un escenario de caída de la demanda de dinero como el actual, que los depositantes no renueven sus plazos fijos y quieran los pesos para comprar dólares implica que el BCRA emita las Leliq y aumente el desequilibrio monetario, y por ende las expectativas de devaluación e inflación se incrementen y el dólar (primero) y la inflación (luego) suban".

"Por el contrario, este riesgo desaparecería si los dólares con los que se limpiaron las Leliq quedaran disponibles para los ahorristas que voluntariamente decidieran cambiar sus plazos fijos por divisas. Obviamente, toda esta operatoria debería ser acompañada por una política de 'cero' redescuento del BCRA y una reducción de la política de pases a pases de tan sólo 24 horas."

La propuesta incluye la sugerencia de que se negocie con el FMI US$ 20.000 millones adicionales para que el Tesoro Nacional sea capaz de absorber Leliqs a cambio de la deuda intransferible contra el Tesoro que el Central tiene en su activo. Así, estos nuevos fondos no sumarían a una suba }marginal de la deuda neta del sector público nacional y el balance del Central se achicaría.

"Concretamente, a un tipo de cambio de $51,45 por dólar, esta operatoria permitiría mejorar el patrimonio neto (bien medido) del BCRA en un 76 por ciento", mensuraron.

Los motivos para eliminar las Leliq

Giacomini y Milei mencionaron dos razones:

- "La eliminación de las Leliq reduciría gran parte de la inconsistencia dinámica de la política monetaria, sentando las bases para que no haya permanentes cambios, lo cual destroza la reputación y mina la credibilidad del BCRA, y termina generando malos resultados".

- "Limpiar las Leliq elimina la promesa de emisión monetaria futura, desactivando las expectativas de devaluación e inflación crecientes, lo cual contribuye positivamente a estabilizar el tipo de cambio y bajar la inflación y tasa de interés".

Según los economistas, esta es la única alternativa para estabilizar el tipo de cambio y bajar la inflación hasta fin de año. "Es la única opción que tiene chances de estabilizar la demanda de dinero y detener su caída, que es el principal problema de la macro argentina actual."

"Sin eliminar las Leliqs y sin limpiar el balance del BCRA, lo más probable es que la caída de la demanda de dinero se acentúe, las expectativas de devaluación y de inflación se incrementen, el dólar, la inflación y la tasa de interés continúen subiendo mucho más". Algo que, aseguran, ya está comenzando a suceder. "Si no se eliminan las Leliq y no se limpia el balance del Central, la política de ventas de reservas que se anunció, no es consistente", remarcan.

"Si el BCRA comienza a vender US$ 10.000 millones en junio (según venda US$150/250 millones diarios) ese stock de reservas dura como mucho hasta agosto. Por el contrario, si comienza en julio, ese stock alcanza como mucho hasta septiembre", dice el documento, que luego Giacomini explico en su programa de TV.