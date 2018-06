El peor error de Warren Buffett: no entender el negocio de su amigo Bill Gates

El legendario inversor Warren Buffett también se equivoca. Una de sus principales falencias parece ser su falta de conocimientos relacionados a los negocios tecnológicos. En distintas ocaciones, admitió haberse equivocado al invertir o no en empresas del sector IT. Recién en 2016 comenzó a comprar acciones de Apple, pero lo hizo porque cree que ante todo es una empresa que fabrica productos de consumo masivo. Estos fueron, según Buffett, sus principales errores.

Google se le pasó

Warren Buffett admitió ante los inversores de Berkshire Hathaway que se equivocó al no comprar acciones de Google años atrás. El Oráculo de Ohama dijo en reiteradas ocasiones que solía evitar las empresas tecnológicas porque no entendía realmente cómo generaban dinero o si podían sostener sus modelos de negocio a largo plazo. En el caso del buscador, explicó que debería haberse dado cuenta de su potencial cuando su fondo le pagaba por publicidad mediante su subsidiaria Geico. Básicamente, el crecimiento de la empresa no fue lo suficientemente predecible para su gusto y recién ahora cambió su postura.

No invirtió en su ídolo Jeff Bezos

Cuándo a principios del 2017 un periodista de Squawk Box le preguntó por qué no había invertido en Amazon, Warren Buffett le respondió que no tenía una buena respuesta. “Debería haber comprado hace mucho tiempo, porque hace mucho tiempo que lo admiro, pero no entendía el poder del modelo”, le comentó el inversor y remarcó: “fue un gran error”. Uno de los principios de Buffett es no invertir en negocios que no entiende porque hacerlo a ciegas es peligroso, pero también resultó serlo quedarse fuera. Para esto recomienda asociarse con alguien con fortalezas diferentes para que juntos puedan ver más oportunidades.

Su análisis de IBM no fue acertado

Debido a su forma de operar, no eran frecuente que invierta en acciones de empresas tecnológicas, pero hizo una excepción con International Business Machines Corp., más conocida como IBM. El gurú pensó que tendría un mejor rendimiento y compró acciones en 2011. Si bien IBM es una compañía exitosa, para Buffett hoy tiene grandes competidores. De poder volver en el tiempo, habría invertido en Apple, cosa que hizo más tarde y le trajo importantes ganancias.