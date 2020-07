El penoso video viral que deja en evidencia el escaso valor del peso

La pandemia global de coronavirus COVID-19 puso en jaque a las economías de miles de empresas y personas, que debieron agudizar su ingenio para crear nuevos servicios, productos y "changas" que les permitieran evitar resignar el mayor porcentaje posible de sus ingresos.

A partir de las medidas de aislamiento social dispuestas por el Gobierno, trascendió un curioso video en la red social TikTok que rapidamente se viralizó por dejar en evidencia el escaso valor que posee en la actualidad el peso argentino.

La edición de imágenes comienza con una bolsa en la que se puede percibir un puñado de monedas agrupadas.

“Esto es algo loquísimo. Estos son 110 pesos recién contados. Esto es una balanza. Lo pesamos y pesa un kilo seiscientos gramos”, explica el usuario @edgardolannuti, encargado de divulgar el video que se hizo viral.

Enseguida el usuario toma un anotador y un lápiz y empieza a confeccionar una regla de tres simple “1,6 que pesa por $ 300 pesos que vale puesto en fundición. A ver, con calculadora. 1.6 x 300 pesos, igual, $ 480…", sentenció.

A modo de conclusión, el usuario destacó en el video que "la plata argentina no vale nada". “La plata argentina no vale nada de esta manera. Me conviene comprar monedas de 50 centavos o un peso”, completó en la edición de imágenes.