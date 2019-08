El peculiar sistema que usaron los presos para votar en estas PASO

Son pocos: este domingo votaron 57.672 presos. Esta votación se realizó con una boleta especial que fue objeto de discusiones en las redes sociales.

Lo hicieron con una boleta especial que solo incluye las categorías de candidatos nacionales y aparecen en concordancia con el último domicilio de la persona detenida, más allá del lugar donde esté ubicada la cárcel (hay 301 en todo el país).

Los presos votan desde 2007 con una salvedad: solo pueden hacerlo aquellos que tienen una condena firme. Esta prohibición fue declarada como ilegal por la Cámara Nacional Electoral -en 2016- pero la normativa aún no fue cambiada.

En las cárceles se utiliza el sistema de boleta única en las que el elector marca a quien eligen. En el único lugar donde se vota para candidatos locales en en la cárcel de Devoto, para quellos que tienen domicilio en la Ciudad, a través de un convenio especial.

Las autoridades de las mesas fueron agentes o docentes que dan clases allí.

"El interno tiene derecho a estar informado sobre las propuestas y actividades de los distintos partidos políticos por los medios de comunicación social, publicaciones o emisiones internas" y para ello "podrá adquirir a su costa o recibir diarios, periódicos, plataformas de los distintos partidos políticos, revistas y libros de libre circulación en el país", dice el decreto 1291/2006, que reglamentó el voto de aquellos privados de la libertad.

Aquellos sancionados pueden votar también y los documentos están en poder de las autoridades penitenciarias. El recuento se realiza directamente en la Cámara Electoral.

Si bien la votación es obligatoria, el preso puede negarse a votar.

Entre aquellos que votaron están el ex vicepresidente Amado Boudou, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex subsecretario de esa cartera Roberto Baratta, el dirigente social Luis D´Elía, el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, entre otros.

La polémica: