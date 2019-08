"El país se cae a pedazos": la sentencia viral del economista que predijó la crisis

Uno de los economistas más críticos del gobierno actual, y más cercano al Frente de Todos, con mucha llegada en las redes es Mariano Kestelboim, un economista recibido en la Universidad de Buenos Aires que escribe en medios económicos y financieros, es consultor y además da clases en la Universidad de Avellaneda.

Tuitero habitual, Kestelboim en 2018 "predijó" la crisis que comenzó el año pasado y también lo dio a conocer a través de la red social del pajarito.

Esta última semana y media, tras el descalabro que se produjo en la economía local tras conocerse el resultado de las elecciones PASO, Kestelboim expresó que "se cae el país a pedazos" y que se dieron cuenta tarde (el gobierno) que hay que "estabilizar el tipo de cambio".

Como una versión gráfica de la crisis actual, a la que categorizó como "depresión" (el lugar de recesión), el pasado lunes (día no laborable) subió fotos del shopping Alto Palermo con muy pocos visitantes.

También hizo una encuesta entre sus seguidores sobre cuál fue el peor ministro de Economía (sic) de la Argentina de la historia y ganó Nicolás Dujovne con el 50%, dejando atrás a opciones polémicas como José Martínez de Hoz (23%) y Domingo Cavallo (21%).

Sin embargo, en otro tuit del día 17, descartó la posibilidad de una hiperinflación aunque sí se dará una "aceleración inflacionaria". Sobre por qué no habrá hiper, en su visión, indicó que "la economía argentina está plenamente abierta al intercambio internacional y, por arbitraje, los precios locales no pueden estar muy disociados de los internacionales"; además, señaló que "con sindicatos mucho más débiles que en el pasado, no hay posibilidad de espiralización por puja distributiva".

Por otro lado, y sobre la rebaja del IVA, hizo hincapie en la declaración del presidente de la Cámara de Supermercados (no específica si se refiere a la Asociación de Supercados Unidos o la que reuné a los establecimientos "chinos"): "Dijo que [la rebaja del IVA] servirá para absorber futuros aumentos... en criollo, lo que subieron es para ellos y el resto reclamáselo a Magoya". Los precios de los alimentos "no dejan de subir" pero "el Estado recauda menos", agregó luego.

Finalmente, apuntó a "esta nueva tanda de neoliberalismos" que, expresó, "duró mucho menos que los anteriores" pero que "el endeudamiento pudo ser mucho más acelerado" gracias a "las nuevas tecnologías de información y comunicación" y "el legado del gobierno anterior".

Un comentario a favor fue sobre la designación de Sebastián Katz como el secretario de Política Económica en lugar de Miguel Braun. "A Katz lo tuve de profesor en la facultad. Tengo el mejor recuerdo. Excelente profesor, mente brillante. Ójala pueda hacer algo", tuiteó.