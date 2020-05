El "oveja negra del super": fue sin barbijo a comprar cosas, se hizo el loco, lo echaron y filmó todo

El barbijo es obligatorio en los supermercados: los mismos empleados no dejarán comprar sin barbijo.

En Estados Unidos, múltiples cadenas de supermercados no dejan entrar a personas sin barbijo a los supermercados.

Un hombre entró a la cadena de supermercados Costco y un empleado lo echó porque no llevaba barbijo. Le sacó su carrito de compras y le pidió por favor que se vaya.

“Es una política de la compañía”, dijo el empleado. “Me levanté en un país libre”, respondió el “rebelde”. "No soy una oveja", dijo.

Las ventas online de Costco crecieron en un 48%: facturaron más de US$ 1.5 mil millones desde que comenzó la pandemia en marzo. La cadena de supermercados es una de las más fuertes y su “performance” fue impecable desde que comenzó la pandemia.

Por qué es importante usar barbijo

Los gobiernos han hecho obligatorio el uso de barbijo en el transporte público y en la vía pública. Las mascarillas deben usarse correctamente, cambiarse con frecuencia y desecharse de forma segura para cuidarnos.

Tenés que usar el barbijo de manera que te cubra, hacia arriba, hasta cerca del puente de la nariz y, hacia abajo, por debajo de la barbilla. Hay que apretarlo para que quede pegado a tu cara, sin dejar espacios libres.

No debés usar el barbijo debajo de la nariz, ni dejar expuesta la barbilla. Como tampoco usarlo solo en la punta de la nariz. No debés dejar espacios a los lados: tiene que quedar apretado. No te lo saques y lo dejes en tu cuello debajo de la pera para "descansar".

Esto debe hacerse como una medida complementaria, junto con el distanciamiento físico, el lavado a fondo de las manos y evitándo tocándonos la cara. Los expertos insisten en solo ir al supermercado cuando es necesario.

Hay que lavarse las manos antes de ponerse el barbijo o tapabocas.

No toques el frente de la mascarilla cuando te la saques.

Lava y seca el tapabocas de tela a diario, y mantenelo en un lugar limpio y seco.

Mantené la distancia social establecida a pesar de tener puesto el barbijo.

Si estás en la calle, no te lo saques.

No te confíes por tener una falsa sensación de seguridad.

Recordá que los profesionales de salud tienen prioridad en cuanto al uso de barbijo N95.