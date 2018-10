El nuevo truco de moda de WhatsApp: usarlo en "modo vacaciones"

El nuevo modo, muy esperado por los usuarios, ya es una realidad. Se trata de una doble apuesta de WhatsApp para traer más tranquilidad a sus usuarios. Por un lado, la aplicación mejorará el modo "silencioso" que tanto uso tiene en grupos y contactos poco deseados. Y, sobre estos mismos cambios, también lanzará un modo "vacaciones" para lograr la máxima tranquilidad sin tener que desconectarse del todo o desinstalar la aplicación.

Esta nueva función le permitirá archivar los chats de modo que nunca los volverá a ver a menos de que entre a la carpeta de chats archivados. “Es como si el chat de grupo estuviera ‘durmiendo’ en el archivo, por lo que nunca será desarchivado”, dice WaBetaInfo. Esto cambia diametralmente el comportamiento de los chats archivados. Actualmente, cuando archivamos un chat, WhatsApp lo desarchiva automáticamente una vez que se recibe un nuevo mensaje de ese chat. Con este nueva función los chats archivados no se desactivarán si se han silenciado previamente, por lo que se pueden archivas todos los chats de trabajo y no volverán a mostrar notificaciones hasta que no desactivemos este nuevo modo.

Fuente: WaBetaInfo

Otra novedad importante afecta a los chats silenciados. Los desarrolladores están trabajando para asegurarse de que la notificaciones relacionadas con esas conversaciones desaparezcan por completo, sin molestar al usuario. De este modo, cuando llega un nuevo mensaje, la alerta numérica correspondiente que aparece para indicar los mensajes no leídos, no se incrementará.