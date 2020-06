El nuevo truco de Amazon para comprar afuera con “dólar barato”: lo financias en cuotas y con dos tarjetas

La pandemia global de coronavirus COVID-19 generó que miles de empresas alrededor del mundo tomen lápiz y papel para analizar nuevas estrategias que le permitan resignar el mayor porcentaje posible de ingresos. Y la industria tecnológica no es la excepción, sobretodo, si se tiene en cuenta, por ejemplo, la sobreoferta de modelos disponibles en el pujante mercado de smartphones.

Esta situación, puso a diferentes fabricantes a ajustar los números y reducir el precio de sus equipos cuando solo pasaron algunos meses de sus fechas de lanzamiento en algunos casos. Pero además, existen actualmente algunos días claves en los cuáles algunas firmas lanzan ofertas irresistibles con el objetivo de comercializar sus productos.

Sin embargo, con las nuevas restricciones al dólar puede ser complicado financiar los gastos en el exterior ya que los mismos se cotizan en dolares. Sin embargo, recientemente se viralizó un nuevo método que permite dividir los gastos de la tarjeta y así poder afrontar mejor los costos de comprar en el exterior. El truco fue viralizado por un grupo de argentinos que desde hace ya un tiempo se dedican a encontrar buenas ofertas en Amazon y compartir trucos para comprar mejor.

#PMF_OportunidadesOnline



- ¿Puedo pagar con 2 tarjetas una compra?



Si. Las razones pueden ser muchas, desde no tener limite suficiente en una, hasta querer cruzar los vencimientos en distintas fechas. — Oportunidades Online (@OporOnlineAr) June 7, 2020

El truco consiste en aprovechar las dos o más tarjetas de crédito para divir los gastos y así poder afrontar mejor la compra. "Las razones pueden ser muchas, desde no tener limite suficiente en una, hasta querer cruzar los vencimientos en distintas fechas", explican desde la cuenta de Twitter del grupo.

"Si bien Amazon no tiene una forma directa para pagar una orden con 2 tarjetas, hay una alternativa. Se debe hacer con una de las tarjetas una 'carga de saldo' Ese saldo solo sirve para el sitio del país en el que lo hace", agregaron. "Cuando van a hacer el pago de su compra, usan por un lado ese saldo cargado con la 1er tarjeta, y con la 2da tarjeta pagan lo restante", especificaron. De esa forma el precio final a pagar será menor, por una mejor tasa de cambio que aplican sus tarjeta de crédito. La alternativa es dejar pesos, con lo cual fijan el tipo de cambio al pagar con tarjetas VISA.

Las tarjetas pre pagas de Amazon se pueden cargar y utilizar desde el mismo sitio web de la empresa. Se pueden cargar hasta 5.000 euores y no hay límite ni para la cantidad de veces que se puede cargar ni para su uso. No se aplican comisiones y puedes utilizarlo hasta 10 años a partir de la fecha de recarga.