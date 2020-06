El nuevo puesto que te deja $ 675.000 al mes: sabe hacer una sola cosa y las empresas se pelean por ellos

En la Argentina, los puestos de tecnología son de los mejores pagos del país. En los últimos tiempos, se desarrolló un nuevo puesto que puede interesar especialmente a los ejecutivos que quieran acercarse a la tecnología. Se trata del Chief of Digital Office o Jefe Digital.

Este profesional es el director digital de la empresa. Es una figura clave dentro de cualquier organización pues es quien adaptará a la empresa a los continuos cambios del mercado 2.0. No se trata de incorporar redes sociales o nuevos software sino de analizar, evaluar, implementar todo lo relativo a lo digital en el modelo de organización.

¿Equivale al responsable de marketing online? No. El Chief Digital Officer no es quien lleva a cabo la estrategia de marketing o de social media. No interviene directamente en las tareas de los departamentos aunque sí es el responsable de reorientar todas las funciones de la organización para aprovechar las oportunidades digitales.

Tampoco sería el CIO (Chief Information Officer), pues mientras éste tiene la función de mejorar el rendimiento de la empresa a través de la tecnología, el objetivo del jefe digital es dirigir la empresa hacia los medios digitales.

Por tanto, el CDO ocupa una posición ejecutiva intermedia, está por encima de los responsables de departamentos pero depende del CEO. Es importante su presencia puesto que las organizaciones piensan que con incorporar a alguien que domine las redes sociales y sepa de marketing ya están digitalizadas. Este error es muy común y tiene una doble consecuencia: los expertos online no crecen lo suficiente y los profesionales tradicionales no consiguen adaptarse a los cambios.

El CDO debe ser un profesional senior con experiencia en el terreno digital, que domine temas como ecommerce, analítica, conversión web, marketing, social media, Internet y gestión empresarial. Además, debe estar en continua formación para ser rápido y adaptar la empresa a los cambios del entorno.

Es posible que esta figura ya esté presente en muchas compañías, aunque quizá no ocupe un cargo como tal y lleve además otras funciones. No obstante, cada vez más las empresas irán incorporando a sus plantillas este tipo de profesional.

Ante la escasez de este tipo de profesionales, las expectativas en cuanto a demanda son muy altas en los próximos años. Otro de los reclamos es su sueldo, entre US$ 45.000 y 203.000 anuales cobran estos profesionales en Estados Unidos, según datos de la empresa Pay Scale. En la misma línea, la empresa Glassdoor los categoriza con un sueldo de $ 117.000 anuales.

Anteriormente, Infotechnology comentó sobre otros nuevos puestos de tecnología que ya existen en el país con sueldos altos.