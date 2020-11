El nuevo fetiche argentino que explotó en cuarentena: vale $40.000 y así lo podes comprar barato

En el último año, el producto favorito de los argentinos son las aspiradoras robot. Es el primer dispositivo robótico que irrumpió en las tareas domésticas. Barren, aspiran, friegan y pasan el trapo en cualquier tipo de suelo facilitando la limpieza del hogar. El líder de ventas online Amazon puso a disposición aspiradoras inteligentes y llegan a la Argentina sin problemas.

Las mejores aspiradoras robot en Amazon

Aspiradora Robot Conga Serie 1090 Connected: con envío y gastos de Aduana incluidos, su precio final es U$S 355,67. Esta aspiradora barre, aspira, friega y mopa el piso. Cuenta con un cepillo espacial para mascotas y muro magnético. Es compatible con Alexa y Google Home. Se puede comprar a través de Amazon España en este enlace y llega a la Argentina sin problemas.

Aspiradora Robot Roomba 671: su precio final (con envío y impuestos incluidos) es U$S 236,13. La página Oportunidades Online aclara que si se compra más de una el precio baja. Aspira, limpia y filtra alfombras y suelos y funciona con un cepillo lateral, un depósito y una batería de litio. También es compatible con asistentes de voz como Alexa y Google Home y se puede controlar desde una aplicación. Puede comprarse haciendo clic aquí.

Aspiradora Robot Cecotec Conga 1790 vital: funciona a través de una aplicación y con tecnología iTech Gyro. Tiene cepillo para mascotas e integración con Alexa y Google Home. Su precio final es US$ 412,36 con envío a la Argentina y gastos de Aduana incluidos. Puede comprarse utilizando el servicio de Amazon Global en este enlace.

Aspiradora Robot Roborock S4: cuenta con mapeo laser para limpieza selectiva y las críticas la recomiendan para pelo de mascotas. El mapeo laser sirve para restringir habitaciones o trazar mejores zonas de acceso por la casa o departamento para evitar quedarse atascada en muebles. Cuesta U$S 560,80 e incluye envío y gastos aduaneros. Puede comprarse acá.

Cómo comprar en Amazon Global y que llegue sin problemas

Hay que tener en cuenta que toda compra que se realiza al exterior tiene los dos impuestos extra de estos tiempos: el recargo del impuesto PAÍS de 30% y 35% de descuento a cuenta de ganancias. O sea que a los precios expresados hay que sumarle esos porcentajes. Igualmente, los productos indicados o no se consiguen en la Argentina o incluso con los impuestos quedan por debajo de los valores locales.

Además, las compras en dólares con tarjeta, restan al cupo mensual. Si se gasta US$ 50 en una compra, solo se podrá comprar US$ 150 en el banco para ahorro. Si, por ejemplo, se gasta US$ 300, es decir el precio excede el cupo de US$ 200, el mes próximo solo se podrá comprar US$ 100.

La compra debe realizarse a través del servicio Amazon Global, un servicio logístico exclusivo de la plataforma que permite comprar desde muchos lugares del mundo (Amazon.com, el de los Estados Unidos ya está habilitado). Lo interesante de esta posibilidad es que se paga todo junto, el producto y un valor estimado por deducción de impuestos de importación y trámites en la Aduana. Es decir, el precio es final. Y en caso de que esa estimación quede por encima, te van a devolver el dinero, aunque no está escrito en piedra.

Usar Amazon Global significa que no hay que pagar nada extra, no hay que avisar al Correo que hicimos una compra ni hay que ir a buscar el producto a la Aduana: el paquete llega al domicilio que indiquemos, en cualquier lugar del país.

El tiempo de espera es relativamente corto: hay casos en los que, incluso en plena pandemia, los productos llegaron en cinco o diez días. En cualquier caso, Amazon le da a sus compradores la posibilidad de seguir todo el proceso logístico. Por ejemplo, los compradores estuvieron notando que las compras en Amazon Inglaterra tardan tan solo cuatro días en llegar a Argentina.

La cuenta de Twitter Oportunidades Online (@OporOnlineAr) asesora a argentinos para que traigan productos del exterior sin problemas y publica continuamente productos que llegan a la Argentina.

Cuáles son los pasos a seguir

Fácil: luego de realizar la búsqueda en, por ejemplo, Amazon.es, hay que pasear por las opciones de la izquierda hasta encontrar “Envío Internacional elegible” para asegurarse así que el producto será enviado vía Amazon Global.

El resto es fácil: hay que poner lo que queramos comprar en el carrito (no usar la opción “Comprar ahora”) y luego ir a cerrar la compra. Finalmente, se elige la dirección (o se carga la dirección como lo haríamos acá) y la opción de pago.

En el domicilio de facturación hay que poner la dirección donde llega el resumen de la tarjeta. Ah: si aparece un cartel que dice, en letras rojas, “El vendedor que has elegido para este producto no realiza envíos a Argentina”, no hay que hacerle caso porque lo suelen enviar igual.

Eso sí, es importante que el producto que se quiere comprar tenga la siguiente leyenda: “Vendido y enviado por Amazon”.